Московский НПЗ прекратил переработку нефти после атаки украинских дронов

Московский НПЗ в Капотне приостановил переработку нефти. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Московский НПЗ в Капотне приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов.
- Атака украинских дронов повредила установку первичной и комбинированную установку переработки нефти на предприятии.
Московский НПЗ не работает: каковы последствия атаки украинских дронов
Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара 10 000 м куб, один — 30 000 м куб.
На снимках — два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.) полностью уничтожены.
На фотографиях заметны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого от взрыва в результате попадания ракеты ПВО сорвало и подняло на десятки метров.
По данным информационного ресурса Exilenova+, Московский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников приостановил работу.
18 июня украинские дроны во второй раз через неделю поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это "совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-