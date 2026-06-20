Московский НПЗ прекратил переработку нефти после атаки украинских дронов

Московский НПЗ в Капотне приостановил переработку нефти. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Московский НПЗ не работает: каковы последствия атаки украинских дронов

Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара 10 000 м куб, один — 30 000 м куб.

На снимках — два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.) полностью уничтожены.

На фотографиях заметны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого от взрыва в результате попадания ракеты ПВО сорвало и подняло на десятки метров.

Также на снимках зафиксированы повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-6. Кроме того, следы пожара можно увидеть в других частях предприятия и на рынке Садовод. Поделиться

По данным информационного ресурса Exilenova+, Московский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников приостановил работу.