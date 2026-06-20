Московский НПЗ прекратил переработку нефти после атаки украинских дронов
Категория
Проиcшествия
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Московский НПЗ прекратил переработку нефти после атаки украинских дронов

Генштаб ВСУ
НПЗ
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Московский НПЗ в Капотне приостановил переработку нефти. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Московский НПЗ в Капотне приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов.
  • Атака украинских дронов повредила установку первичной и комбинированную установку переработки нефти на предприятии.

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Поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара 10 000 м куб, один — 30 000 м куб.

На снимках — два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.) полностью уничтожены.

На фотографиях заметны повреждения резервуаров, в том числе и того, крышку которого от взрыва в результате попадания ракеты ПВО сорвало и подняло на десятки метров.

Также на снимках зафиксированы повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-6. Кроме того, следы пожара можно увидеть в других частях предприятия и на рынке Садовод.

По данным информационного ресурса Exilenova+, Московский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников приостановил работу.

18 июня украинские дроны во второй раз через неделю поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это "совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину".

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