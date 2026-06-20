Московський НПЗ припинив переробку нафти після атаки українських дронів
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Московський НПЗ припинив переробку нафти після атаки українських дронів

Генштаб ЗСУ
НПЗ
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Московський НПЗ у Капотні зупинив переробку нафти. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Українські дрони уразили Московський НПЗ, що призвело до припинення переробки нафти на підприємстві.
  • Атаковано установку первинної та комбіновану установку переробки нафти, а також декілька резервуарів.

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Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб, один — 30 000 м куб.

На знімках — два резервуари РВС (30 тис і 10 тис) повністю знищено.

На фотографіях помітні пошкодження резервуарів, зокрема і того, кришку якого від вибуху внаслідок влучання ракети ППО зірвало і підняло на десятки метрів.

Також на знімках зафіксовані пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6. Крім того, сліди пожежі можна побачити в інших частинах підприємства і на ринку "Садовод".

За даними інформаційного ресурсу Exilenova+, Московський нафтопереробний завод після атаки безпілотників зупинив роботу.

18 червня українські дрони вдруге за тиждень уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це "цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину".

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