Московський НПЗ припинив переробку нафти після атаки українських дронів

Московський НПЗ у Капотні зупинив переробку нафти. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Московський НПЗ не працює: які наслідки атаки українських дронів

Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 м куб, один — 30 000 м куб.

На знімках — два резервуари РВС (30 тис і 10 тис) повністю знищено.

На фотографіях помітні пошкодження резервуарів, зокрема і того, кришку якого від вибуху внаслідок влучання ракети ППО зірвало і підняло на десятки метрів.

Також на знімках зафіксовані пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6. Крім того, сліди пожежі можна побачити в інших частинах підприємства і на ринку "Садовод". Поширити

За даними інформаційного ресурсу Exilenova+, Московський нафтопереробний завод після атаки безпілотників зупинив роботу.