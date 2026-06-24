Українські дрони зупинили Московський НПЗ до 2027 року — думка експертів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українські дрони зупинили Московський НПЗ до 2027 року — думка експертів

НПЗ
Джерело:  Reuters

Московський нафтопереробний завод зупинений щонайменше до 2027 року після того, як зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів України.

Головні тези:

  • Українські дрони завдали серйозних пошкоджень Московському НПЗ, що призвело до припинення роботи заводу до 2027 року.
  • Зупинка Московського НПЗ ускладнює ситуацію з дефіцитом палива в Росії, що може мати серйозні наслідки для економіки країни.

Московський НПЗ не працюватиме до 2027 року

Два джерела в галузі повідомили агентству, що зупинка роботи цього НПЗ ускладнює зусилля Росії щодо боротьби з дефіцитом палива.

На ремонт знадобиться щонайменше півроку, — підкреслило одне з джерел.

Reuters зазначає, що "Газпромнефть", яка володіє Московським НПЗ, не відповіла на запит про коментар.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня та вранці безпілотники здійснили атаку на Москву. Однією з ключових цілей удару став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили Московський НПЗ. Він наголосив, що такі удари мають продемонструвати Росії необхідність припинення війни.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок атаки підприємство повністю зупинило роботу. Військові заявили, що завод припинив переробку нафти через значні пошкодження чотирьох великих резервуарів і технологічного обладнання.

Водночас для посилення захисту заводу від можливих нових ударів російські військові розгорнули навколо Московського НПЗ кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

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