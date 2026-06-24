Українські дрони зупинили Московський НПЗ до 2027 року — думка експертів

Московський нафтопереробний завод зупинений щонайменше до 2027 року після того, як зазнав серйозних пошкоджень внаслідок удару дронів України.
Головні тези:
- Українські дрони завдали серйозних пошкоджень Московському НПЗ, що призвело до припинення роботи заводу до 2027 року.
- Зупинка Московського НПЗ ускладнює ситуацію з дефіцитом палива в Росії, що може мати серйозні наслідки для економіки країни.
Московський НПЗ не працюватиме до 2027 року
Два джерела в галузі повідомили агентству, що зупинка роботи цього НПЗ ускладнює зусилля Росії щодо боротьби з дефіцитом палива.
Reuters зазначає, що "Газпромнефть", яка володіє Московським НПЗ, не відповіла на запит про коментар.
Нагадаємо, у ніч проти 18 червня та вранці безпілотники здійснили атаку на Москву. Однією з ключових цілей удару став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили Московський НПЗ. Він наголосив, що такі удари мають продемонструвати Росії необхідність припинення війни.
Водночас для посилення захисту заводу від можливих нових ударів російські військові розгорнули навколо Московського НПЗ кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".
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