Украинские дроны-перехватчики сбивают около 50% шахедов РФ — "Флэш"

Сейчас наши дроны-перехватчики сбивают около 50% "Шахедов" российских окупантов. Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей (Флэш) Бескрестнов, советник министра обороны Украины.
Главные тезисы
- Украинские дроны-перехватчики успешно сбивают около 50% российских шахедов, значительно повышая свою эффективность.
- Доля сбитых 'Шахедов' быстро увеличивается с уровня 10% до 50% за короткое время, что является важным достижением.
Украинские дроны-перехватчики сбивают половину от общего количества российских шахедов
"Флэш" отвечал на вопрос, насколько возросла доля сбитых "Шахедов" нашими дронами-перехватчиками.
"Флэш" добавил, что россияне выпускают "Шахедов" примерно на 70-80 миллионов долларов, а попадают из них всего 10-20 единиц.
Таким образом, говорит он, попадание стоит 2-3 млн долларов, что является "абсолютным безумием", ведь "Шахед" не может стоить как "Искандер".
Бескрестнов также отметил, что российские оккупанты будут активно использовать против Украины реактивные "Шахеды", но "мы понимаем это и производим перехватчики, которые будут работать против них".
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