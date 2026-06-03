Украинские дроны-перехватчики сбивают около 50% шахедов РФ — "Флэш"
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские дроны-перехватчики сбивают около 50% шахедов РФ — "Флэш"

дрон
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Сейчас наши дроны-перехватчики сбивают около 50% "Шахедов" российских окупантов. Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей (Флэш) Бескрестнов, советник министра обороны Украины.

Главные тезисы

  • Украинские дроны-перехватчики успешно сбивают около 50% российских шахедов, значительно повышая свою эффективность.
  • Доля сбитых 'Шахедов' быстро увеличивается с уровня 10% до 50% за короткое время, что является важным достижением.

Украинские дроны-перехватчики сбивают половину от общего количества российских шахедов

"Флэш" отвечал на вопрос, насколько возросла доля сбитых "Шахедов" нашими дронами-перехватчиками.

Еще зимой это было 10%, потом 20%, и сейчас мы видим уже где-то 50%. Это очень хороший результат. Я думаю, что в будущем мы будем видеть еще большее. И россияне считают, что это проблема для них, потому что когда будет 70-80%, то история со стандартным бензиновым "Шахедом" будет под очень большим вопросом.

"Флэш" добавил, что россияне выпускают "Шахедов" примерно на 70-80 миллионов долларов, а попадают из них всего 10-20 единиц.

Таким образом, говорит он, попадание стоит 2-3 млн долларов, что является "абсолютным безумием", ведь "Шахед" не может стоить как "Искандер".

Бескрестнов также отметил, что российские оккупанты будут активно использовать против Украины реактивные "Шахеды", но "мы понимаем это и производим перехватчики, которые будут работать против них".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Боевые FPV-дроны РФ на крышах домов в тылу — "Флэш" предупредил о новой опасности
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 1500 дронов РФ за сутки. Украина отразила самую тяжелую атаку в мире — "Флэш"
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Российский StarLink". Флэш раскрыл все важные детали
"Российский StarLink" - что о нем известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?