Украинские дроны-перехватчики сбивают около 50% шахедов РФ — "Флэш"

Сейчас наши дроны-перехватчики сбивают около 50% "Шахедов" российских окупантов. Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей (Флэш) Бескрестнов, советник министра обороны Украины.

Украинские дроны-перехватчики сбивают половину от общего количества российских шахедов

"Флэш" отвечал на вопрос, насколько возросла доля сбитых "Шахедов" нашими дронами-перехватчиками.

Еще зимой это было 10%, потом 20%, и сейчас мы видим уже где-то 50%. Это очень хороший результат. Я думаю, что в будущем мы будем видеть еще большее. И россияне считают, что это проблема для них, потому что когда будет 70-80%, то история со стандартным бензиновым "Шахедом" будет под очень большим вопросом. Поделиться

"Флэш" добавил, что россияне выпускают "Шахедов" примерно на 70-80 миллионов долларов, а попадают из них всего 10-20 единиц.

Таким образом, говорит он, попадание стоит 2-3 млн долларов, что является "абсолютным безумием", ведь "Шахед" не может стоить как "Искандер".

Бескрестнов также отметил, что российские оккупанты будут активно использовать против Украины реактивные "Шахеды", но "мы понимаем это и производим перехватчики, которые будут работать против них".