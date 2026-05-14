Более 1500 дронов РФ за сутки. Украина отразила самую тяжелую атаку в мире — "Флэш"

Флэш проанализировал чрезвычайную работу Сил противовоздушной обороны в противодействии российской массированной атаке:

Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было.

Были сбиты и обезврежены 95% БПЛА. Это фантастический результат. Низкий поклон всем военным всех родов и ДФТГ, которые защищали нас.

Перехватчики сбили около 30% всех БПЛА. Это ощутимый процент, который продолжает расти.

В этой атаке процент реактивных "Шахедов" и "Шахедов" с управлением был невелик. По всей видимости, враг рассчитывал на массовое применение обычных «Шахедов».

Беда натворили ракеты. Особенно в Киеве. Есть попадание в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Мы не публикуем такую информацию, но противник уже сегодня все увидит на спутниковых снимках. Особенно циничными были повторные удары баллистики в те же места через несколько часов. Так враг пытался убить работающих на местах спасателей.