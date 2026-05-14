Более 1500 дронов РФ за сутки. Украина отразила самую тяжелую атаку в мире — "Флэш"
Источник:  online.ua

Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов оценил как фантастическую работу ПВО Украины 13-14 июня. Украина пережила одну из самых тяжелых воздушных атак России за последнее время

Главные тезисы

  • Украина отразила массированную атаку РФ с более чем 1500 ударных дронов, успешно сбив около 30% всех БПЛА.
  • Благодаря эффективной работе системы противовоздушной обороны Украины удалось защитить критическую инфраструктуру от угроз.
  • Фантастическая работа ПВО Украины позволила обезвредить 95% БПЛА, предотвратив серьезные последствия для гражданских объектов.

Украина отбила атаку РФ из более чем 1500 ударных дронов — "Флэш"

Флэш проанализировал чрезвычайную работу Сил противовоздушной обороны в противодействии российской массированной атаке:

  1. Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было.

  2. Были сбиты и обезврежены 95% БПЛА. Это фантастический результат. Низкий поклон всем военным всех родов и ДФТГ, которые защищали нас.

  3. Перехватчики сбили около 30% всех БПЛА. Это ощутимый процент, который продолжает расти.

  4. В этой атаке процент реактивных "Шахедов" и "Шахедов" с управлением был невелик. По всей видимости, враг рассчитывал на массовое применение обычных «Шахедов».

  5. Беда натворили ракеты. Особенно в Киеве. Есть попадание в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Мы не публикуем такую информацию, но противник уже сегодня все увидит на спутниковых снимках. Особенно циничными были повторные удары баллистики в те же места через несколько часов. Так враг пытался убить работающих на местах спасателей.

  6. Целью атаки были объекты критической инфраструктуры, «Укрзализныця» и логистика

Никакой материальный вред не может сравниться с человеческими жизнями. Это ужасная утрата для нас всех.

