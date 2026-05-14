Понад 1500 дронів РФ за добу. Україна відбила найважчу атаку у світі — "Флеш"

Лиха накоїли ракети. Особливо в Києві. Є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках. Особливо цинічними були повторні удари балістикою в ті сами місця через кілька годин. Так ворог намагався вбити рятувальників, які працюють на місцях.