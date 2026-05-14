Понад 1500 дронів РФ за добу. Україна відбила найважчу атаку у світі — "Флеш"
Джерело:  online.ua

Радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов оцінив як “фантастичну” роботу ППО України 13-14 червня. Україна пережили одну з найважчих повітряних атак Росії за останній час

Головні тези:

  • Україна відбила атаку РФ з 1500 ударних дронів.
  • Перехоплювачі збили близько 30% усіх БПЛА, демонструючи ефективне функціонування української системи протиповітряної оборони.
  • Метою масованої атаки РФ були об'єкти критичної інфраструктури, а також логістика, що створює серйозні загрози для національної безпеки України.

Україна відбила атаку РФ з понад 1500 ударних дронів — "Флеш"

Флеш проаналізував надзвичайну роботу Сил протиповітряної оборони у протидії російській масованій атаці:

  1. Ми успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БПЛА. Понад 1500 на добу. Такого в світі ще не було.

  2. Було збито та знешкоджено 95% БПЛА. Це фантастичний результат. Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас.

  3. Перехоплювачі збили близько 30% усіх БПЛА. Це відчутний відсоток, який продовжує зростати.

  4. У цій атаці відсоток реактивних «Шахедів» і «Шахедів» з керуванням був невеликим. Очевидно, ворог розраховувал на масове застосування звичайних «Шахедів».

  5. Лиха накоїли ракети. Особливо в Києві. Є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках. Особливо цинічними були повторні удари балістикою в ті сами місця через кілька годин. Так ворог намагався вбити рятувальників, які працюють на місцях.

  6. Метою атаки були об’єкти критичної інфраструктури, «Укрзалізниця» та логістика

Жодна матеріальна шкода не може зрівнятися з людськими життями. Це страшна втрата для нас усіх.

