Понад 1500 дронів РФ за добу. Україна відбила найважчу атаку у світі — "Флеш"

Радник міністра оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов оцінив як “фантастичну” роботу ППО України 13-14 червня. Україна пережили одну з найважчих повітряних атак Росії за останній час
Головні тези:
- Україна відбила атаку РФ з 1500 ударних дронів.
- Перехоплювачі збили близько 30% усіх БПЛА, демонструючи ефективне функціонування української системи протиповітряної оборони.
- Метою масованої атаки РФ були об'єкти критичної інфраструктури, а також логістика, що створює серйозні загрози для національної безпеки України.
Україна відбила атаку РФ з понад 1500 ударних дронів — "Флеш"
Флеш проаналізував надзвичайну роботу Сил протиповітряної оборони у протидії російській масованій атаці:
Ми успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БПЛА. Понад 1500 на добу. Такого в світі ще не було.
Було збито та знешкоджено 95% БПЛА. Це фантастичний результат. Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас.
Перехоплювачі збили близько 30% усіх БПЛА. Це відчутний відсоток, який продовжує зростати.
У цій атаці відсоток реактивних «Шахедів» і «Шахедів» з керуванням був невеликим. Очевидно, ворог розраховувал на масове застосування звичайних «Шахедів».
Лиха накоїли ракети. Особливо в Києві. Є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках. Особливо цинічними були повторні удари балістикою в ті сами місця через кілька годин. Так ворог намагався вбити рятувальників, які працюють на місцях.
Метою атаки були об’єкти критичної інфраструктури, «Укрзалізниця» та логістика
