Українські дрони-перехоплювачі збивають близько 50% шахедів РФ — "Флеш"

Зараз наші дрони-перехоплювачі збивають близько 50% "Шахедів" російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник міністра оборони України.

Українські дрони-перехоплювачі збивають половину від загальної кількості російських шахедів

“Флеш” відповідав на запитання, наскільки зросла частка збитих "Шахедів" нашими дронами-перехоплювачами.

Ще взимку це було 10%, потім — 20%, і зараз ми бачимо вже десь 50%. Це дуже гарний результат. Я думаю, що в майбутньому ми будемо бачити ще більше. І росіяни вважають, що це проблема для них, тому що коли буде 70-80%, то історія зі стандартним бензиновим "Шахедом" буде під дуже великим питанням. Поширити

"Флеш" додав, що росіяни випускають "Шахедів" приблизно на 70-80 мільйонів доларів, а влучають з них лише 10-20 одиниць.

Таким чином, каже він, влучання коштує 2-3 млн доларів, що є "абсолютним божевіллям", адже "Шахед" не може коштувати як "Іскандер".

Бескрестнов також зазначив, що російські окупанти активно використовуватимуть проти України реактивні "Шахеди", але “ми розуміємо це і виготовляємо перехоплювачі, які працюватимуть проти них”.