Українські дрони-перехоплювачі збивають близько 50% шахедів РФ — "Флеш"
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські дрони-перехоплювачі збивають близько 50% шахедів РФ — "Флеш"

дрон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Зараз наші дрони-перехоплювачі збивають близько 50% "Шахедів" російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник міністра оборони України.

Головні тези:

  • Українські дрони-перехоплювачі збивають близько 50% шахедів російських окупантів, за словами радника міністра оборони України.
  • Темпи зростання ефективності дронів-перехоплювачів значно підвищуються, з рівня 10% до 50% за короткий час.

Українські дрони-перехоплювачі збивають половину від загальної кількості російських шахедів

“Флеш” відповідав на запитання, наскільки зросла частка збитих "Шахедів" нашими дронами-перехоплювачами.

Ще взимку це було 10%, потім — 20%, і зараз ми бачимо вже десь 50%. Це дуже гарний результат. Я думаю, що в майбутньому ми будемо бачити ще більше. І росіяни вважають, що це проблема для них, тому що коли буде 70-80%, то історія зі стандартним бензиновим "Шахедом" буде під дуже великим питанням.

"Флеш" додав, що росіяни випускають "Шахедів" приблизно на 70-80 мільйонів доларів, а влучають з них лише 10-20 одиниць.

Таким чином, каже він, влучання коштує 2-3 млн доларів, що є "абсолютним божевіллям", адже "Шахед" не може коштувати як "Іскандер".

Бескрестнов також зазначив, що російські окупанти активно використовуватимуть проти України реактивні "Шахеди", але “ми розуміємо це і виготовляємо перехоплювачі, які працюватимуть проти них”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бойові FPV-дрони РФ на дахах будинків у тилу — "Флеш" попередив про нову небезпеку
граната
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 1500 дронів РФ за добу. Україна відбила найважчу атаку у світі — "Флеш"
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Російський StarLink". Флеш розкрив усі важливі деталі
"Російський StarLink" - що про нього відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?