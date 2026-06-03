Українські дрони-перехоплювачі збивають близько 50% шахедів РФ — "Флеш"

Зараз наші дрони-перехоплювачі збивають близько 50% "Шахедів" російських окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник міністра оборони України.
Головні тези:
- Українські дрони-перехоплювачі збивають близько 50% шахедів російських окупантів, за словами радника міністра оборони України.
- Темпи зростання ефективності дронів-перехоплювачів значно підвищуються, з рівня 10% до 50% за короткий час.
Українські дрони-перехоплювачі збивають половину від загальної кількості російських шахедів
“Флеш” відповідав на запитання, наскільки зросла частка збитих "Шахедів" нашими дронами-перехоплювачами.
"Флеш" додав, що росіяни випускають "Шахедів" приблизно на 70-80 мільйонів доларів, а влучають з них лише 10-20 одиниць.
Таким чином, каже він, влучання коштує 2-3 млн доларів, що є "абсолютним божевіллям", адже "Шахед" не може коштувати як "Іскандер".
Бескрестнов також зазначив, що російські окупанти активно використовуватимуть проти України реактивні "Шахеди", але “ми розуміємо це і виготовляємо перехоплювачі, які працюватимуть проти них”.
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