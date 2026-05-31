"Російський StarLink". Флеш розкрив усі важливі деталі

Просто зараз у мережі активно обговорюють російський аналог StarLink — проект “Бюро 1440”. Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов пояснив, що замислив ворог і до чого варто готуватися.
Головні тези:
- Наявні на орбіті 16 супутників працюють у тестовому режимі.
- Однак про їхнє повноцінне військове застосування наразі не йдеться.
"Російський StarLink" — що про нього відомо
Він також пояснив, чому Україна поки нічого не робить, щоб зупинити цей проєкт.
Головна проблема полягає в тому, що він не має ознак і фактів військового використання.
Згідно з йогог даними, зараз на орбіті вже є перші 16 супутників “Рассвет”. Однак для повноцінної роботи потрібно мінімум 200–250 супутників.
Росія має намір найближчими роками запустити, 300 а потім ще 700 супутників, проте терміни постійно змінюються.
