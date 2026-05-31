"Російський StarLink". Флеш розкрив усі важливі деталі

Просто зараз у мережі активно обговорюють російський аналог StarLink — проект “Бюро 1440”. Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов пояснив, що замислив ворог і до чого варто готуватися.

"Російський StarLink" — що про нього відомо

Противнику потрібен «російський StarLink». Безумовно, Росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті, і було б нерозумно думати, що вони не займатимуться цим напрямком. Питання лише в термінах. Сергій “Флеш” Бескрестнов Радник міністра оборони України

Він також пояснив, чому Україна поки нічого не робить, щоб зупинити цей проєкт.

Головна проблема полягає в тому, що він не має ознак і фактів військового використання.

Ну і також мені цікаво, як Ви бачите контрзаходи? Атака нашими БПЛА далеких космодромів Плесецьк, Східний і Байконур, щоб супутники для мобільного інтернету більше не запускали? Звучить, як на мене, як маячня, — зазначив Флеш. Поширити

Згідно з йогог даними, зараз на орбіті вже є перші 16 супутників “Рассвет”. Однак для повноцінної роботи потрібно мінімум 200–250 супутників.

Росія має намір найближчими роками запустити, 300 а потім ще 700 супутників, проте терміни постійно змінюються.