"Російський StarLink". Флеш розкрив усі важливі деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

"Російський StarLink". Флеш розкрив усі важливі деталі

"Російський StarLink" - що про нього відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Просто зараз у мережі активно обговорюють російський аналог StarLink — проект “Бюро 1440”. Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов пояснив, що замислив ворог і до чого варто готуватися.

Головні тези:

  • Наявні на орбіті 16 супутників  працюють у тестовому режимі.
  • Однак про їхнє повноцінне військове застосування наразі не йдеться.

"Російський StarLink" — що про нього відомо

Противнику потрібен «російський StarLink». Безумовно, Росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті, і було б нерозумно думати, що вони не займатимуться цим напрямком. Питання лише в термінах.

Сергій “Флеш” Бескрестнов

Сергій “Флеш” Бескрестнов

Радник міністра оборони України

Він також пояснив, чому Україна поки нічого не робить, щоб зупинити цей проєкт.

Головна проблема полягає в тому, що він не має ознак і фактів військового використання.

Ну і також мені цікаво, як Ви бачите контрзаходи? Атака нашими БПЛА далеких космодромів Плесецьк, Східний і Байконур, щоб супутники для мобільного інтернету більше не запускали? Звучить, як на мене, як маячня, — зазначив Флеш.

Згідно з йогог даними, зараз на орбіті вже є перші 16 супутників “Рассвет”. Однак для повноцінної роботи потрібно мінімум 200–250 супутників.

Росія має намір найближчими роками запустити, 300 а потім ще 700 супутників, проте терміни постійно змінюються.

Теоретично ворог може вже встановити супутникові інтернет-термінали на Шахедах і спланувати атаку під час прольоту супутників, але я вважаю, що це занадто складно з організаційної точки зору, і поки на орбіті не буде достатньої кількості супутників для стабільного зв'язку, військового застосування не буде, — пояснив Флеш.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Третій армійський корпус встановив дроновий контроль над територією Луганщини
Третій армійський корпус звітує про новий успіх на фронті
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко погрожує ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні
Лукашенко знову почав погрожувати Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО уразили головний вузол найбільших нафтопроводів з Сибіру до Європи
ССО
ССО звітують про нові успішні діпстрайки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?