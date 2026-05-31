Третій армійський корпус встановив дроновий контроль над територією Луганщини

31 травня Третій армійський корпус офіційно підтвердив, що його воїнам вдалося встановити дроновий контроль над територією тимчасово окупованої росіянами Луганської області України.
Головні тези:
- “Трійка” змогла дістатися аж до самого КПП “Ізварине”.
- Що важливо розуміти, це понад 205 км углиб території, яку поки контролює противник.
Третій армійський корпус звітує про новий успіх на фронті
У межах цієї операції пілоти ББС змогли успішно атакувати бронетехніку та склади боєприпасів армії РФ.
З офіційною заявою з цього приводу виступив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
За словами воїнів, успіх цієї операції забезпечив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганської області — саме він її спланував.
Ще 4 роки тому він десантувався в оточений Маріуполь, а після завершення його оборони самотужки вийшов на підконтрольну територію, за що отримав звання Героя України.
