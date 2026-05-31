Третій армійський корпус встановив дроновий контроль над територією Луганщини
Третій армійський корпус звітує про новий успіх на фронті
Джерело:  Третій армійський корпус

31 травня Третій армійський корпус офіційно підтвердив, що його воїнам вдалося встановити дроновий контроль над територією тимчасово окупованої росіянами Луганської області України.

Головні тези:

  • “Трійка” змогла дістатися аж до самого КПП “Ізварине”.
  • Що важливо розуміти, це понад 205 км углиб території, яку поки контролює противник.

Офіційно: Луганщина відтепер під контролем дронів Третього армійського корпусу! Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП «Ізварине» — це понад 205 км углиб території, контрольованої ворогом, — йдеться в заяві.

У межах цієї операції пілоти ББС змогли успішно атакувати бронетехніку та склади боєприпасів армії РФ.

З офіційною заявою з цього приводу виступив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу.

Андрій Білецький

Бригадний генерал, командувач Третього армійського корпусу

За словами воїнів, успіх цієї операції забезпечив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганської області — саме він її спланував.

Ще 4 роки тому він десантувався в оточений Маріуполь, а після завершення його оборони самотужки вийшов на підконтрольну територію, за що отримав звання Героя України.

