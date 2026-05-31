Третій армійський корпус встановив дроновий контроль над територією Луганщини

31 травня Третій армійський корпус офіційно підтвердив, що його воїнам вдалося встановити дроновий контроль над територією тимчасово окупованої росіянами Луганської області України.

Третій армійський корпус звітує про новий успіх на фронті

Офіційно: Луганщина відтепер під контролем дронів Третього армійського корпусу! Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП «Ізварине» — це понад 205 км углиб території, контрольованої ворогом, — йдеться в заяві.

У межах цієї операції пілоти ББС змогли успішно атакувати бронетехніку та склади боєприпасів армії РФ.

З офіційною заявою з цього приводу виступив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БПЛА Третього армійського корпусу. Андрій Білецький Бригадний генерал, командувач Третього армійського корпусу

За словами воїнів, успіх цієї операції забезпечив командир взводу ударних БПЛА, уродженець Луганської області — саме він її спланував.