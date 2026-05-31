Третий армейский корпус установил дроновый контроль над территорией Луганской области

31 мая Третий армейский корпус официально подтвердил, что его воинам удалось установить дроновый контроль над территорией временно оккупированной россиянами Луганской области Украины.
Главные тезисы
- “Тройка” смогла добраться до самого КПП “Изварино”.
- Что важно понимать, это более 205 км вглубь территории, которая пока контролируется противником.
Третий армейский корпус отчитывается о новом успехе на фронте
В рамках этой операции пилоты ББС смогли успешно атаковать бронетехнику и склад боеприпасов армии РФ.
С официальным заявлением по этому поводу выступил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.
По словам воинов, успех этой операции обеспечил командир взвода ударных БПЛА, уроженец Луганской области — именно он ее спланировал.
Еще 4 года назад он десантировался в окруженный Мариуполь, а после завершения его обороны вышел на подконтрольную территорию, за что получил звание Героя Украины.
