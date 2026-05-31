Третий армейский корпус установил дроновый контроль над территорией Луганской области

31 мая Третий армейский корпус официально подтвердил, что его воинам удалось установить дроновый контроль над территорией временно оккупированной россиянами Луганской области Украины.

Официально: Луганщина теперь под контролем дронов Третьего армейского корпуса! Бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой нанесли удары по логистике оккупантов на временно оккупированной Луганщине, добравшись до самого КПП «Изварино» — это более чем 205 км вглубь территории, которая контролирутся врагом, — сказано в заявлении.

В рамках этой операции пилоты ББС смогли успешно атаковать бронетехнику и склад боеприпасов армии РФ.

С официальным заявлением по этому поводу выступил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов в Луганской и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса. Андрей Билецкий Бригадный генерал, командующий Третьим армейским корпусом

По словам воинов, успех этой операции обеспечил командир взвода ударных БПЛА, уроженец Луганской области — именно он ее спланировал.