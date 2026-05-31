ССО уразили головний вузол найбільших нафтопроводів з Сибіру до Європи

Минулої ночі далекобійні дрони Сил спеціальних операцій успішно атакували потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кировській області. Ба більше, під удар ССО потрапила ворожа нафтобаза на Ростовщині.

ССО звітують про нові успішні діпстрайки

За словами українських воїнів, ворожа станція знаходиться за майже 1200 кілометрів від кордону України.

Що важливо розуміти, йдеться про ЛВДС “Лазарєво” в Кировській області — це головна точка нафтопроводу “Сургут-Полоцьк”.

ССО звертає увагу на те, що саме цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Станція також з'єднується з системою магістрального трубопроводу ''Дружба'', що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині рф нафтопроводами.

Окрім того, вказано, що під удари потрапила нафтобаза “Агропродукт” в містечку Матвєєв Курган, що на Ростовщині.

Саме там знаходяться великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція.

Сили спеціальних операцій наголошують, що ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України.