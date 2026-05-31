ССО уразили головний вузол найбільших нафтопроводів з Сибіру до Європи
Категорія
Україна
Дата публікації

ССО уразили головний вузол найбільших нафтопроводів з Сибіру до Європи

ССО
ССО звітують про нові успішні діпстрайки

Минулої ночі далекобійні дрони Сил спеціальних операцій успішно атакували потужну виробничо-диспетчерську станцію великого нафтопроводу у Кировській області. Ба більше, під удар ССО потрапила ворожа нафтобаза на Ростовщині.

Головні тези:

  • Уражена станція з’єднується з системою магістрального трубопроводу ‘’Дружба’’.
  • Ці удари суттєво послаблюють економічні спроможності ворога.

ССО звітують про нові успішні діпстрайки

За словами українських воїнів, ворожа станція знаходиться за майже 1200 кілометрів від кордону України.

Що важливо розуміти, йдеться про ЛВДС “Лазарєво” в Кировській області — це головна точка нафтопроводу “Сургут-Полоцьк”.

ССО звертає увагу на те, що саме цією артерією нафта з Сибіру та півночі РФ транспортується до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Станція також з’єднується з системою магістрального трубопроводу ‘’Дружба’’, що дозволяє ворогу швидко перекачувати нафту між двома найбільшими у європейській частині рф нафтопроводами.

Окрім того, вказано, що під удари потрапила нафтобаза “Агропродукт” в містечку Матвєєв Курган, що на Ростовщині.

Саме там знаходяться великі резервуари, автомобільний та залізничний наливні термінали та наносна станція.

Сили спеціальних операцій наголошують, що ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України.

Сили спеціальних операцій: завжди за межею! — підсумували воїни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна переломила хід війни — військові аналітики
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Третій армійський корпус встановив дроновий контроль над територією Луганщини
Третій армійський корпус звітує про новий успіх на фронті
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко погрожує ударити по одній "дуже серйозній" цілі в Україні
Лукашенко знову почав погрожувати Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?