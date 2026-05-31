ССО поразили главный узел крупнейших нефтепроводов из Сибири в Европу

Минувшей ночью дальнобойные дроны Сил специальных операций успешно атаковали мощную производственно-диспетчерскую станцию крупного нефтепровода в Кировской области. Более того, под удар ССО попала вражеская нефтебаза на Ростовщине.
Главные тезисы
- Пораженная станция соединяется с системой магистрального трубопровода “Дружба”.
- Эти удары существенно ослабляют экономические возможности врага.
ССО отчитываются о новых успешных дипстрайках
По словам украинских воинов, вражеская станция находится в почти 1200 километрах от границы Украины.
Что важно понимать, речь идет о ЛПДС "Лазарево" в Кировской области — это главная точка нефтепровода "Сургут-Полоцк".
ССО обращает внимание на то, что именно этой артерией нефть из Сибири и севера РФ транспортируется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и Беларусь.
Кроме того, указано, что под удары попала нефтебаза "Агропродукт" в городке Матвеев Курган на Ростовщине.
Там находятся большие резервуары, автомобильный и железнодорожный наливные терминалы и наносная станция.
Силы специальных операций подчеркивают, что поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры врага снижает его экономические возможности вести войну против Украины.
