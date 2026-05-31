"Российский StarLink". Флэш раскрыл все важные детали
"Российский StarLink". Флэш раскрыл все важные детали

"Российский StarLink" - что о нем известно
Прямо сейчас в сети активно обсуждают российский аналог StarLink – проект "Бюро 1440". Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов объяснил, что задумал враг и к чему стоит готовиться.

  • Сейчас на орбите 16 спутников работают в тестовом режиме.
  • Однако об их полноценном военном применении пока речь не идет.

"Российский StarLink" — что о нем известно

Противнику нужен "российский StarLink". Безусловно, Россия понимает важность системы скоростной передачи данных через спутники на низкой орбите, и было бы глупо думать, что они не будут заниматься этим направлением. Вопрос только в сроках.

Сергей "Флэш" Бескрестнов

Советник министра обороны Украины

Он также объяснил, почему Украина пока ничего не делает, чтобы остановить этот проект.

Главная проблема заключается в том, что у него нет признаков и фактов военного использования.

Ну и тоже мне интересно, как Вы видите контрмеры? Атака нашими БПЛА далеких космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, чтобы спутники для мобильного интернета больше не запускали? Звучит, по-моему, как бред, — отметил Флэш.

Согласно его данным, сейчас на орбите уже есть первые 16 спутников "Рассвет". Однако для полноценной работы требуется минимум 200–250 спутников.

Россия намерена в ближайшие годы запустить 300, а затем еще 700 спутников, однако сроки постоянно меняются.

Теоретически, враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на Шахедах и спланировать атаку во время пролета спутников, но я считаю, что это слишком сложно с организационной точки зрения, и пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения не будет, — объяснил Флэш.

