Украинские дзюдоисты-юниоры завоевали 4 медали на Кубке Европы

Украинские дзюдоисты выиграли серебро и три бронзы на Кубке Европы среди юниоров и юниорок до 21 года в Праге (Чехия).

Триумф украинских юниоров на Кубке Европы в Праге

Так, серебряным призером в весовой категории до 66 кг стал Назар Висков.

В то же время три бронзовые медали получили:

Даниил Кравченко (-66 кг);

Кристина Опанасенко (-63 кг);

Анна Олейник-Корнийко (-70 кг).

Ранее украинские дзюдоисты выиграли золото и две бронзы на открытом Кубке Европы среди взрослых в эстонском Таллинне.