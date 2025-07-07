Украинские дзюдоисты-юниоры завоевали 4 медали на Кубке Европы
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Украинские дзюдоисты-юниоры завоевали 4 медали на Кубке Европы

дзюдо
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Источник:  Champion

Украинские дзюдоисты выиграли серебро и три бронзы на Кубке Европы среди юниоров и юниорок до 21 года в Праге (Чехия).

Главные тезисы

  • Украинские дзюдоисты-юниоры показали впечатляющие результаты на Кубке Европы в Праге, завоевав 4 медали: серебро и три бронзы.
  • Выступление украинской дзюдо команды демонстрирует высокий профессионализм спортсменов и качество спортивной подготовки.
  • Триумф украинских юниоров на международной арене подтверждает перспективы и потенциал развития дзюдо в Украине.

Триумф украинских юниоров на Кубке Европы в Праге

Так, серебряным призером в весовой категории до 66 кг стал Назар Висков.

В то же время три бронзовые медали получили:

  • Даниил Кравченко (-66 кг);

  • Кристина Опанасенко (-63 кг);

  • Анна Олейник-Корнийко (-70 кг).

Ранее украинские дзюдоисты выиграли золото и две бронзы на открытом Кубке Европы среди взрослых в эстонском Таллинне.

Как известно, в мае украинские дзюдоисты завоевали сразу 15 медалей на Кубке Европы среди юниоров в литовском Каунасе: 3 золота, 2 серебра и 10 бронзовых наград.

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