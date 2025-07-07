Українські дзюдоїсти-юніори вибороли 4 медалі на Кубку Європи
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Українські дзюдоїсти-юніори вибороли 4 медалі на Кубку Європи

дзюдо
Джерело:  Champion

Українські дзюдоїсти виграли срібло та три бронзи на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року, що проходив у Празі (Чехія).

Головні тези:

  • Українські дзюдоїсти-юніори вибороли 4 медалі на Кубку Європи у Празі, включаючи срібло та три бронзи.
  • Подальші успіхи української дзюдо команди демонструють високий рівень спортивної підготовки та талант спортсменів.
  • Тріумф українських юніорів на міжнародних змаганнях підтверджує перспективи для розвитку дзюдо в Україні.

Тріумф українських юніорів на Кубку Європи у Празі

Так, срібним призером у ваговій категорії до 66 кг став Назар Вісков.

Водночас три бронзові медалі здобули:

  • Данило Кравченко (-66 кг);

  • Крістіна Опанасенко (-63 кг);

  • Анна Олійник-Корнійко (-70 кг).

Раніше українські дзюдоїсти виграли золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи серед дорослих в естонському Таллінні.

Як відомо, у травні українські дзюдоїсти вибороли одразу 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів у литовському Каунасі: 3 золота, 2 срібла та 10 бронзових нагород.

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