Українські дзюдоїсти виграли срібло та три бронзи на Кубку Європи серед юніорів та юніорок до 21 року, що проходив у Празі (Чехія).
Головні тези:
- Українські дзюдоїсти-юніори вибороли 4 медалі на Кубку Європи у Празі, включаючи срібло та три бронзи.
- Подальші успіхи української дзюдо команди демонструють високий рівень спортивної підготовки та талант спортсменів.
- Тріумф українських юніорів на міжнародних змаганнях підтверджує перспективи для розвитку дзюдо в Україні.
Тріумф українських юніорів на Кубку Європи у Празі
Так, срібним призером у ваговій категорії до 66 кг став Назар Вісков.
Водночас три бронзові медалі здобули:
Данило Кравченко (-66 кг);
Крістіна Опанасенко (-63 кг);
Анна Олійник-Корнійко (-70 кг).
Раніше українські дзюдоїсти виграли золото та дві бронзи на відкритому Кубку Європи серед дорослих в естонському Таллінні.
Як відомо, у травні українські дзюдоїсти вибороли одразу 15 медалей на Кубку Європи серед юніорів у литовському Каунасі: 3 золота, 2 срібла та 10 бронзових нагород.
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