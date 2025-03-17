Українські дзюдоїсти вибороли дві нагороди Кубка Європи
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Українські дзюдоїсти вибороли дві нагороди Кубка Європи

дзюдо
Джерело:  Champion

Українські дзюдоїсти здобули дві нагороди на Кубку Європи серед дорослих, що проходив у латвійській Ризі.

Головні тези:

  • Українські дзюдоїсти вибороли дві нагороди на Кубку Європи у Ризі.
  • Марат Крижанський виборов срібну медаль у категорії до 90 кг, зазнавши поразки у фіналі від представника Хорватії.
  • Сергій Кім завоював бронзову медаль у категорії до 60 кг, перемігши у бою за третє місце свого співвітчизника.

Українці завоювали дві медалі на КЄ з дзюдо

В активі українців срібна та бронзова медалі.

Друге місце в категорії до 90 кг посів Марат Крижанський. У фінальній сутичці він поступився представнику Хорватії Йосипу Булічу.

А бронзову медаль здобув Сергій Кім у категорії до 60 кг.

Що цікаво, у поєдинку за 3 місце він здолав свого земляка Дениса Тупицького, який у підсумку опинився на 5 сходинці.

Результати Кубка Європи з дзюдо, Рига

  • Срібло: Марат Крижанський

  • Бронза: Сергій Кім

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