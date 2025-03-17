Українські дзюдоїсти вибороли дві нагороди Кубка Європи

Українські дзюдоїсти здобули дві нагороди на Кубку Європи серед дорослих, що проходив у латвійській Ризі.
Головні тези:
- Українські дзюдоїсти вибороли дві нагороди на Кубку Європи у Ризі.
- Марат Крижанський виборов срібну медаль у категорії до 90 кг, зазнавши поразки у фіналі від представника Хорватії.
- Сергій Кім завоював бронзову медаль у категорії до 60 кг, перемігши у бою за третє місце свого співвітчизника.
Українці завоювали дві медалі на КЄ з дзюдо
В активі українців срібна та бронзова медалі.
Друге місце в категорії до 90 кг посів Марат Крижанський. У фінальній сутичці він поступився представнику Хорватії Йосипу Булічу.
А бронзову медаль здобув Сергій Кім у категорії до 60 кг.
Результати Кубка Європи з дзюдо, Рига
Срібло: Марат Крижанський
Бронза: Сергій Кім
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