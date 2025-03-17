Украинские дзюдоисты завоевали две награды Кубка Европы

Украинские дзюдоисты завоевали две награды на Кубке Европы среди взрослых, который проходил в латвийской Риге.
Главные тезисы
- Марат Крыжанский выиграл серебряную медаль в категории до 90 кг на Кубке Европы в Риге, уступив в финале представителю Хорватии.
- Сергей Ким завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг, одолев в поединке за третье место своего соотечественника.
- Украинцы показали отличные результаты на соревнованиях, завоевав две награды - серебро и бронзу.
Украинцы завоевали две медали на КЕ по дзюдо
В активе украинцев серебряная и бронзовая медали.
Второе место в категории до 90 кг занял Марат Крыжанский. В финальной схватке он уступил представителю Хорватии Иосифу Буличу.
А бронзовую медаль завоевал Сергей Ким в категории до 60 кг.
Результаты Кубка Европы по дзюдо, Рига
Серебро: Марат Крыжанский
Бронза: Сергей Ким
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