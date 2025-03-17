Украинские дзюдоисты завоевали две награды Кубка Европы
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Украинские дзюдоисты завоевали две награды Кубка Европы

Украинские дзюдоисты завоевали две награды Кубка Европы
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Источник:  Champion

Украинские дзюдоисты завоевали две награды на Кубке Европы среди взрослых, который проходил в латвийской Риге.

Главные тезисы

  • Марат Крыжанский выиграл серебряную медаль в категории до 90 кг на Кубке Европы в Риге, уступив в финале представителю Хорватии.
  • Сергей Ким завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг, одолев в поединке за третье место своего соотечественника.
  • Украинцы показали отличные результаты на соревнованиях, завоевав две награды - серебро и бронзу.

Украинцы завоевали две медали на КЕ по дзюдо

В активе украинцев серебряная и бронзовая медали.

Второе место в категории до 90 кг занял Марат Крыжанский. В финальной схватке он уступил представителю Хорватии Иосифу Буличу.

А бронзовую медаль завоевал Сергей Ким в категории до 60 кг.

Что интересно, в поединке за 3-е место он одолел своего земляка Дениса Тупицкого, который в итоге оказался на 5-й строчке.

Результаты Кубка Европы по дзюдо, Рига

  • Серебро: Марат Крыжанский

  • Бронза: Сергей Ким

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