Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей на Открытом Кубке Европы

Сборная Украины по дзюдо завоевала пять медалей на Открытом Кубке Европы по дзюдо, который проходил в Варшаве.

Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей в Варшаве

Турнир прошел в рамках European judo tour, на котором выступают более 500 атлетов из 45 стран мира.

Яков Хаммо получил золотую награду в категории +100 кг, а еще четыре представителя Украины выиграли серебро и бронзу Кубка Европы.

Украинские медалисты Кубка Европы по дзюдо:

Золото: Иаков Хаммо (+100 кг).

Бронза: Руслана Булавина (+78 кг).

Серебро: Глеб Дубина (-66 кг); Вадим Чернов (-66 кг); Алексей Ершов (-100 кг)

Отметим, что для Хаммо эта награда стала третьей в карьере в рамках Кубка Европы.

Ранее молодежная сборная Украины по карате заняла третье место на чемпионате Европы.