Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей на Открытом Кубке Европы

Сборная Украины по дзюдо завоевала пять медалей на Открытом Кубке Европы по дзюдо, который проходил в Варшаве.
Главные тезисы
- Украинская сборная по дзюдо завоевала 5 медалей на Открытом Кубке Европы в Варшаве, показав отличные результаты.
- Яков Хаммо стал обладателем золотой медали в категории +100 кг, а еще четыре украинских дзюдоиста выиграли серебро и бронзу.
- Турнир проходил в рамках European judo tour с участием более 500 спортсменов из 45 стран мира.
Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей в Варшаве
Турнир прошел в рамках European judo tour, на котором выступают более 500 атлетов из 45 стран мира.
Яков Хаммо получил золотую награду в категории +100 кг, а еще четыре представителя Украины выиграли серебро и бронзу Кубка Европы.
Украинские медалисты Кубка Европы по дзюдо:
Золото: Иаков Хаммо (+100 кг).
Бронза: Руслана Булавина (+78 кг).
Серебро: Глеб Дубина (-66 кг); Вадим Чернов (-66 кг); Алексей Ершов (-100 кг)
Отметим, что для Хаммо эта награда стала третьей в карьере в рамках Кубка Европы.
Ранее молодежная сборная Украины по карате заняла третье место на чемпионате Европы.
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