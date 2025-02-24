Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей на Открытом Кубке Европы
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Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей на Открытом Кубке Европы

Министерство молодежи и спорта Украины
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Сборная Украины по дзюдо завоевала пять медалей на Открытом Кубке Европы по дзюдо, который проходил в Варшаве.

Главные тезисы

  • Украинская сборная по дзюдо завоевала 5 медалей на Открытом Кубке Европы в Варшаве, показав отличные результаты.
  • Яков Хаммо стал обладателем золотой медали в категории +100 кг, а еще четыре украинских дзюдоиста выиграли серебро и бронзу.
  • Турнир проходил в рамках European judo tour с участием более 500 спортсменов из 45 стран мира.

Украинские дзюдоисты завоевали 5 медалей в Варшаве

Турнир прошел в рамках European judo tour, на котором выступают более 500 атлетов из 45 стран мира.

Яков Хаммо получил золотую награду в категории +100 кг, а еще четыре представителя Украины выиграли серебро и бронзу Кубка Европы.

Украинские медалисты Кубка Европы по дзюдо:

  • Золото: Иаков Хаммо (+100 кг).

  • Бронза: Руслана Булавина (+78 кг).

  • Серебро: Глеб Дубина (-66 кг); Вадим Чернов (-66 кг); Алексей Ершов (-100 кг)

Отметим, что для Хаммо эта награда стала третьей в карьере в рамках Кубка Европы.

Ранее молодежная сборная Украины по карате заняла третье место на чемпионате Европы.

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