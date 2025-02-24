Українські дзюдоїсти вибороли 5 медалей на Відкритому Кубку Європи

Збірна України з дзюдо здобула п'ять медалей на Відкритому Кубку Європи з дзюдо, який проходив у Варшаві.
Головні тези:
- Українські дзюдоїсти здобули 5 медалей на Відкритому Кубку Європи у Варшаві.
- Яків Хаммо став володарем золотої нагороди у категорії +100 кг на турнірі.
- Чотири представники України також виграли срібло та бронзу у різних вагових категоріях на Кубку Європи з дзюдо.
Українські дзюдоїсти вибороли 5 медалей у Варшаві
Турнір відбувся в межах European judo tour, на якому виступають понад 500 атлетів з 45 країн світу.
Яків Хаммо здобув золоту нагороду у категорії +100 кг, а ще чотири представники України виграли срібло та бронзу Кубку Європи.
Українські медалісти Кубка Європи з дзюдо:
Золото: Яків Хаммо (+100 кг).
Бронза: Руслана Булавіна (+78 кг).
Срібло: Гліб Дубіна (-66 кг); Вадим Чернов (-66 кг); Олексій Єршов (-100 кг)
Зазначимо, що для Хаммо ця нагорода стала третьою в кар'єрі в межах Кубка Європи.
Раніше молодіжна збірна України з карате посіла третє місце на чемпіонаті Європи.
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