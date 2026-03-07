Украинские фигуристы Подгайная и Коваль сенсационно получили "бронзу" юниорского ЧМ-2026
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинские фигуристы Подгайная и Коваль сенсационно получили "бронзу" юниорского ЧМ-2026

Коваль
Читати українською
Источник:  Champion

Украинские фигуристы Ирина Подгайная и Артем Коваль стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира в спортивных парах.

Главные тезисы

  • Украинские фигуристы Ирина Подгайная и Артем Коваль получили бронзовые медали на юниорском Чемпионате Мира-2026.
  • Их результат составил 164,32 балла, приблизившись к победителям всего на 2,39 балла.

Подгайная и Коваль стали бронзовыми призерами ЧМ по фигурному катанию.

В ритмическом танце Подгайная и Коваль с результатом 65,45 балла показали третий результат. Зато произвольную программу они выполнили на 98,87 балла, что стало вторым результатом среди всех пар.

В итоге украинская пара набрала 164,32 балла и завоевала "бронзу". Отставание от победителей составило 2,39 балла.

Еще одна украинская пара — Татьяна Белодонова и Иван Качур — заняла 12 место.

Это первая для Украины медаль на юниорском чемпионате мира по танцам на льду за последние 11 лет. В последний раз украинцы поднимались на пьедестал в 2015 году, когда Александра Назарова и Максим Никитин также завоевали бронзовые награды.

Юниорский чемпионат мира-2026 по фигурному катанию, Танцы на льду

  1. Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 166.71 балла

  2. Амбре Перье Джанезини и Сэмюэль Бланк Клаперман (Франция) — 164.88

  3. Ирина Пидгайна и Артем Коваль (Украина) — 164.32

...

12. Татьяна Белодонова и Иван Качур (Украина) — 133.94

Напомним, накануне "бронзу" завоевали украинские фигуристы Анна Эррера и Иван Хобта.

Украина показала на ЮЧС-2026 лучший результат за 26 лет. Последний раз две награды удалось получить в 2000 году, тогда "золото" и "серебро" среди пар получили Алена Савченко и Станислав Морозов и Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фигуристы завоевали две золотые медали на турнире Pavel Roman Memorial
Украинские фигуристы
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фигуристы Голиченко и Даренский получили "серебро" юниорского ЧМ
фигуристы
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские фигуристы завоевали медали европейских турниров — детали
Подгайная

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?