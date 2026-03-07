Украинские фигуристы Подгайная и Коваль сенсационно получили "бронзу" юниорского ЧМ-2026

Подгайная и Коваль стали бронзовыми призерами ЧМ по фигурному катанию.

В ритмическом танце Подгайная и Коваль с результатом 65,45 балла показали третий результат. Зато произвольную программу они выполнили на 98,87 балла, что стало вторым результатом среди всех пар.

В итоге украинская пара набрала 164,32 балла и завоевала "бронзу". Отставание от победителей составило 2,39 балла.

Еще одна украинская пара — Татьяна Белодонова и Иван Качур — заняла 12 место.

Это первая для Украины медаль на юниорском чемпионате мира по танцам на льду за последние 11 лет. В последний раз украинцы поднимались на пьедестал в 2015 году, когда Александра Назарова и Максим Никитин также завоевали бронзовые награды. Поделиться

Юниорский чемпионат мира-2026 по фигурному катанию, Танцы на льду

Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 166.71 балла Амбре Перье Джанезини и Сэмюэль Бланк Клаперман (Франция) — 164.88 Ирина Пидгайна и Артем Коваль (Украина) — 164.32

...

12. Татьяна Белодонова и Иван Качур (Украина) — 133.94

Напомним, накануне "бронзу" завоевали украинские фигуристы Анна Эррера и Иван Хобта.