Украинские фигуристы Подгайная и Коваль сенсационно получили "бронзу" юниорского ЧМ-2026

Украинские фигуристы Ирина Подгайная и Артем Коваль стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира в спортивных парах.
Главные тезисы
- Украинские фигуристы Ирина Подгайная и Артем Коваль получили бронзовые медали на юниорском Чемпионате Мира-2026.
- Их результат составил 164,32 балла, приблизившись к победителям всего на 2,39 балла.
Подгайная и Коваль стали бронзовыми призерами ЧМ по фигурному катанию.
В ритмическом танце Подгайная и Коваль с результатом 65,45 балла показали третий результат. Зато произвольную программу они выполнили на 98,87 балла, что стало вторым результатом среди всех пар.
В итоге украинская пара набрала 164,32 балла и завоевала "бронзу". Отставание от победителей составило 2,39 балла.
Еще одна украинская пара — Татьяна Белодонова и Иван Качур — заняла 12 место.
Юниорский чемпионат мира-2026 по фигурному катанию, Танцы на льду
Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 166.71 балла
Амбре Перье Джанезини и Сэмюэль Бланк Клаперман (Франция) — 164.88
Ирина Пидгайна и Артем Коваль (Украина) — 164.32
...
12. Татьяна Белодонова и Иван Качур (Украина) — 133.94
Напомним, накануне "бронзу" завоевали украинские фигуристы Анна Эррера и Иван Хобта.
Украина показала на ЮЧС-2026 лучший результат за 26 лет. Последний раз две награды удалось получить в 2000 году, тогда "золото" и "серебро" среди пар получили Алена Савченко и Станислав Морозов и Юлия Обертас и Дмитрий Паламарчук.
