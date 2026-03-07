Українські фігуристи Підгайна та Коваль сенсаційно отримали "бронзу" юніорського ЧС-2026

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль стали бронзовими призерами юніорського чемпіонату світу в спортивних парах.
Головні тези:
- Ірина Підгайна та Артем Коваль отримали “бронзу” на юніорському чемпіонаті світу у фігурному катанні.
- У підсумку українська пара здобула “бронзу” з результатом 164,32 бала, наблизившись до переможців лише на 2,39 бала.
Підгайна і Коваль стали бронзовими призерами ЧС з фігурного катання
У ритмічному танці Підгайна та Коваль із результатом 65,45 бала показали третій результат. Натомість довільну програму вони виконали на 98,87 бала, що стало другим результатом серед усіх пар.
У підсумку українська пара набрала 164,32 бала та здобула "бронзу". Відставання від переможців склало 2,39 бала.
Ще одна українська пара — Тетяна Бєлодонова та Іван Качур — посіла 12-те місце.
Юніорський чемпіонат світу-2026 з фігурного катання, Танці на льоду
Хана Марія Абоян та Даніїл Веселухін (США) — 166.71 бала
Амбре Пер'є Джанезіні та Семюель Бланк Клаперман (Франція) — 164.88
Ірина Підгайна та Артем Коваль (Україна) — 164.32
...
12. Тетяна Бєлодонова та Іван Качур (Україна) — 133.94
Нагадаємо, напередодні "бронзу" здобули українські фігуристи Ганна Еррера та Іван Хобта.
Україна показала на ЮЧС-2026 найкращий результат за 26 років. Востаннє дві нагороди вдалось здобути у 2000 році, тоді "золото" та "срібло" серед пар здобули Альона Савченко й Станіслав Морозов та Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук.
