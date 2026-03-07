Українські фігуристи Підгайна та Коваль сенсаційно отримали "бронзу" юніорського ЧС-2026
Українські фігуристи Підгайна та Коваль сенсаційно отримали "бронзу" юніорського ЧС-2026

Підгайна
Джерело:  Champion

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль стали бронзовими призерами юніорського чемпіонату світу в спортивних парах.

Головні тези:

  • Ірина Підгайна та Артем Коваль отримали “бронзу” на юніорському чемпіонаті світу у фігурному катанні.
  • У підсумку українська пара здобула “бронзу” з результатом 164,32 бала, наблизившись до переможців лише на 2,39 бала.

Підгайна і Коваль стали бронзовими призерами ЧС з фігурного катання

У ритмічному танці Підгайна та Коваль із результатом 65,45 бала показали третій результат. Натомість довільну програму вони виконали на 98,87 бала, що стало другим результатом серед усіх пар.

У підсумку українська пара набрала 164,32 бала та здобула "бронзу". Відставання від переможців склало 2,39 бала.

Ще одна українська пара — Тетяна Бєлодонова та Іван Качур — посіла 12-те місце.

Це перша для України медаль на юніорському чемпіонаті світу в танцях на льоду за останні 11 років. Востаннє українці піднімалися на п'єдестал у 2015 році, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін також вибороли бронзові нагороди.

Юніорський чемпіонат світу-2026 з фігурного катання, Танці на льоду

  1. Хана Марія Абоян та Даніїл Веселухін (США) — 166.71 бала

  2. Амбре Пер'є Джанезіні та Семюель Бланк Клаперман (Франція) — 164.88

  3. Ірина Підгайна та Артем Коваль (Україна) — 164.32

...

12. Тетяна Бєлодонова та Іван Качур (Україна) — 133.94

Нагадаємо, напередодні "бронзу" здобули українські фігуристи Ганна Еррера та Іван Хобта.

Україна показала на ЮЧС-2026 найкращий результат за 26 років. Востаннє дві нагороди вдалось здобути у 2000 році, тоді "золото" та "срібло" серед пар здобули Альона Савченко й Станіслав Морозов та Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук.

