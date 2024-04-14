Украинские греблистки одержали победу на этапе КМ в Италии

Женская четверка парная одержала победу на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Вереге в Италии.
Украинки стали первыми на этапе КМ по академической гребле
Украинская четверка греблисток одержала победу.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.
Женская четверка парная в составе Наталии Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой в предыдущем заезде показала лучшее время среди шести экипажей, участвовавших в соревнованиях.
В финале украинки доказали, что их победа на предыдущем заезде не была случайной.
Украинки финишировали первыми, значительно опередив ближайших конкуренток из Нидерландов и Германии — на 1,84 с и 2,35 с соответственно.
Середа стал лучшим среди дайверов в 2023 году
В прошлом сезоне прыгун Алексей Середа завоевал медали Евро, чемпионата и Кубка мира.
Итоги номинации были обнародованы на официальном сайте организации.
Победителя выбирали путем голосования. Судьи состояли из трех категорий: болельщики, члены European Aquatics и технический комитет.
За украинского спортсмена проголосовала львиная доля всех трех категорий — федерации и общественность отдали ему 44% и 41% соответственно. В 2022 году Алексей также был номинирован European Aquatics Awards и занял тогда второе место.
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