Украинские греблистки одержали победу на этапе КМ в Италии

Женская четверка парная одержала победу на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Вереге в Италии.

Украинки стали первыми на этапе КМ по академической гребле

Украинская четверка греблисток одержала победу.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

Женская четверка парная в составе Наталии Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой в предыдущем заезде показала лучшее время среди шести экипажей, участвовавших в соревнованиях.

В финале украинки доказали, что их победа на предыдущем заезде не была случайной.

Украинки финишировали первыми, значительно опередив ближайших конкуренток из Нидерландов и Германии — на 1,84 с и 2,35 с соответственно.

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В прошлом сезоне прыгун Алексей Середа завоевал медали Евро, чемпионата и Кубка мира.

Итоги номинации были обнародованы на официальном сайте организации.

Победителя выбирали путем голосования. Судьи состояли из трех категорий: болельщики, члены European Aquatics и технический комитет.