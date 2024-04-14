Українські веслувальниці вибороли перемогу на етапі КС у Італії

Жіноча четвірка парна здобула перемогу на першому етапі Кубка світу з академічного веслування у Верезе, що в Італії.
Українки стали першими на етапі КС з академічного веслування
Українська четвірка веслувальниць здобула перемогу.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
Жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової у попередньому заїзді показала найкращий час серед шести екіпажів, що брали участь у змаганнях.
У фіналі українки довели, що їхня перемога у попередньому заїзді не була випадковою.
Українки фінішували першими, значно випередивши найближчих конкуренток з Нідерландів та Німеччини — на 1,84 с та 2,35 с відповідно.
Середа став найкращим серед дайверів у 2023 році
В минулому сезоні стрибун Олексій Середа здобував медалі Євро, чемпіонату та Кубка світу.
Підсумки номінації оприлюднили на офіційному сайті організації.
Переможця обирали шляхом голосування. Судді складались з трьох категорій: уболівальники, члени European Aquatics і технічний комітет.
За українського спортсмена проголосувала левова частка усіх трьох категорій — федерації та громадськість віддали йому 44% та 41% відповідно. У 2022 році Олексій також був номінований European Aquatics Awards і посів тоді друге місце.
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