Украинские инструкторы будут готовить военных Бундесвера к отражению нападения РФ

Украина поможет Германии подготовиться к возможному противостоянию с войсками РФ до 2029 года, отправив в страну военных инструкторов.

Украина поможет Германии готовиться к вероятному нападению России

Украинские военные инструкторы помогут немецким военным достичь цели — быть готовыми к защите от любого нападения РФ на страну НАТО до 2029 года, — заявил Главнокомандующий Бундесвером Кристиан Фрейдинг.

Берлин и Киев в прошлом месяце договорились, что Украина направит военных инструкторов в немецкие военные школы для преподавания уроков, полученных украинцами во время отражения вторжения войск РФ.

У нас большие ожидания. Украинские военные единственные в мире, кто имеет опыт войны с РФ.

Фрейдинг отметил, что Германия — первая страна, достигшая договоренности с Украиной о направлении военных инструкторов, но предусмотрел, что другие будут следовать этому примеру.

На вопрос о том, какой вклад внесут украинские инструкторы, он сослался на оценки немецких и других западных разведывательных служб, что РФ может быть готова к масштабному нападению на военный альянс НАТО к 2029 году.

Это почти послезавтра. У нас нет времени — враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать все возможности для подготовки. Кристиан Фрейдинг Главнокомандующий Бундесвером

Москва уверяет, что не намерена атаковать НАТО, но западные чиновники говорят, что такие заверения нельзя воспринимать буквально, поскольку РФ делала аналогичные заявления перед вторжением в Украину.

Фрейдинг, ставший главнокомандующим армией в прошлом октябре после того, как ранее координировал поставки оружия из Германии в Украину, сказал, что начальный контингент украинских инструкторов, вероятно, будет насчитывать "среднее двусмысленное количество" и оставаться в ФРГ на несколько недель.

Ожидается, что украинские инструкторы предоставят свой опыт в области артиллерии, инженерии, бронетанковых операций, использования беспилотников, а также командования и управления.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Германия обучала украинские войска владению таким оружием, как боевые машины пехоты Marder, танки Leopard, гаубицы и системы противовоздушной обороны.

Фрейдинг напомнил, что Украина опиралась на эти навыки в боевых действиях, развивая тактику и возможности войны.