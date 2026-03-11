Украинские инструкторы будут готовить военных Бундесвера к отражению нападения РФ

Украина поможет Германии подготовиться к возможному противостоянию с войсками РФ до 2029 года, отправив в страну военных инструкторов.
Главные тезисы
- Украинские инструкторы будут готовить германские военные силы к защите от потенциального нападения со стороны России к 2029 году.
- Сотрудничество между Украиной и Германией в сфере безопасности подтверждается направлением украинских военных инструкторов в немецкие военные школы.
Украина поможет Германии готовиться к вероятному нападению России
Берлин и Киев в прошлом месяце договорились, что Украина направит военных инструкторов в немецкие военные школы для преподавания уроков, полученных украинцами во время отражения вторжения войск РФ.
У нас большие ожидания. Украинские военные единственные в мире, кто имеет опыт войны с РФ.
Фрейдинг отметил, что Германия — первая страна, достигшая договоренности с Украиной о направлении военных инструкторов, но предусмотрел, что другие будут следовать этому примеру.
На вопрос о том, какой вклад внесут украинские инструкторы, он сослался на оценки немецких и других западных разведывательных служб, что РФ может быть готова к масштабному нападению на военный альянс НАТО к 2029 году.
Москва уверяет, что не намерена атаковать НАТО, но западные чиновники говорят, что такие заверения нельзя воспринимать буквально, поскольку РФ делала аналогичные заявления перед вторжением в Украину.
Ожидается, что украинские инструкторы предоставят свой опыт в области артиллерии, инженерии, бронетанковых операций, использования беспилотников, а также командования и управления.
С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Германия обучала украинские войска владению таким оружием, как боевые машины пехоты Marder, танки Leopard, гаубицы и системы противовоздушной обороны.
Фрейдинг напомнил, что Украина опиралась на эти навыки в боевых действиях, развивая тактику и возможности войны.
