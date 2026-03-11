Українські інструктори готуватимуть військових Бундесверу до відбиття нападу РФ
Українські інструктори готуватимуть військових Бундесверу до відбиття нападу РФ

ЗСУ
Джерело:  Reuters

Україна допоможе Німеччині підготуватися до можливого протистояння з військами РФ до 2029 року, надіславши до країни військових інструкторів.

Головні тези:

  • Українські військові інструктори допоможуть Німеччині готуватися до захисту від можливого нападу Росії до 2029 року.
  • Співпраця між Україною та Німеччиною у сфері безпеки підтверджується направленням військових інструкторів для навчання в німецьких військових школах.

Україна допоможе Німеччині готуватися до ймовірного нападу Росії

Українські військові інструктори допоможуть німецьким військовим досягти мети — бути готовими до захисту від будь-якого нападу РФ на країну НАТО до 2029 року, — заявив Головнокомандувач Бундесверу Крістіан Фройдінг.

Берлін та Київ минулого місяця домовилися, що Україна направить військових інструкторів до німецьких військових шкіл для викладання уроків, отриманих українцями під час відбиття вторгнення військ РФ.

У нас великі очікування. Українські військові наразі єдині у світі, хто має досвід війни з РФ.

Фройдінг зазначив, що Німеччина — перша країна, що досягла домовленості з Україною про направлення військових інструкторів, але передбачив, що інші наслідуватимуть цей приклад.

На запитання про те, який внесок зроблять українські інструктори, він послався на оцінки німецьких та інших західних розвідувальних служб, що РФ може бути готова до масштабного нападу на військовий альянс НАТО до 2029 року.

Це майже післязавтра. У нас немає часу — ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність. Тому ми маємо використовувати всі можливості для підготовки.

Крістіан Фройдінг

Москва запевняє, що не має наміру атакувати НАТО, але західні посадовці кажуть, що такі запевнення не можна сприймати буквально, оскільки РФ робила аналогічні заяви перед вторгненням в Україну.

Фройдінг, який став головнокомандувачем армії минулого жовтня після того, як раніше координував постачання зброї з Німеччини до України, сказав, що початковий контингент українських інструкторів, імовірно, налічуватиме "середню двозначну кількість" та залишатиметься у ФРН на декілька тижнів.

Очікується, що українські інструктори нададуть свій досвід у галузі артилерії, інженерії, бронетанкових операцій, використання безпілотників, а також командування та управління.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Німеччина навчала українські війська володінню такою зброєю, як бойові машини піхоти Marder, танки Leopard, гаубиці та системи протиповітряної оборони.

Фройдінг нагадав, що Україна спиралася на ці навички у бойових діях, розвиваючи тактику та можливості ведення війни.

Те, що вони тепер приходять до нас як інструктори, відображає партнерство у сфері безпеки на рівних умовах.

