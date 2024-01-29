Украинские инженеры успешно создают аналоги западной техники — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские инженеры успешно создают аналоги западной техники — фото

ВСУ
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Источник:  OBOZ.UA

На фоне проблем с военной помощью ВСУ от США и других партнеров украинские военные инженеры решили искать альтернативные варианты. Они начали создавать аналоги иностранной техники. Первые результаты их работы, а именно копии HMMWV и М113 - бронированный автомобиль "Характерник" и бронетранспортер "Сикач" - уже помогают бойцам ВСУ уничтожать врага на фронте.

Производство аналогов западной техники в Украине. Что известно

Украинские инженеры, которые так креативно подошли к решению проблемы нехватки техники, рассказывают, что производство уже наладили на мощностях нескольких предприятий в разных частях страны.

Авторы идеи подчеркивают, что они все же смогли достичь почти полного соответствия оригинальным образцам, однако с определенными техническими особенностями.

На сегодняшний день есть возможность ставить в строй по пять копий автомобилей "Хамви" и М113 ежемесячно. Что важно понимать, это происходит только после всех необходимых испытаний.

Бронированный "Сикач" и браунинг на "Характернике". Как создавались украинские копии иностранной техники

По словам разработчиков, украинский "Хамви" почти не отличается от американского прототипа.

Инженеры не скрывают, что ходовую для "Характерника" берут либо от ГАЗ-66, либо от Ford F-15 или F-350.

Украинский бронированный автомобиль "Характерник"
Украинский бронированный автомобиль "Характерник"

Что касается "Сикача", то в этом случае использовали ходовую МТЛБ и старых БМП-1. Производство отдельных узлов вызвало определенные сложности, но в конце концов технические характеристики машины удалось почти полностью воспроизвести, а кое в чем даже улучшить.

Следует также обратить внимание на то, что экстерьер обеих машин почти невозможно отличить от оригинальных образцов.

По словам воина ВСУ с позывным "Сатана", когда он впервые сел в украинский "Хамви", он даже не мог представить, что это копия, а не оригинал.

Лишь когда мне сказали, что это уже не "Хамви", а "Характерник", то присмотрелся и заметил определенные отличия в салоне, — рассказывает боец.

Однако, что интересно, с М113 была несколько другая история, ведь в оригинале это первый алюминиевый БТР.

Разработчики поняли, что в этом случае нужна более глубокая модернизация, поэтому "Сикач" создают из оригинального сплава.

Украинский бронетранспортер "Сикач"
Украинский бронетранспортер "Сикач"

Конечно, мы это делаем без лицензии, все пришлось делать на ходу, с колес, как говорится. Война не дает нам времени на оперативное согласование всех формальностей. Мы надеемся, что американские союзники поймут наше положение, и учитывая их проблемы с поставками на законодательном уровне, не будут осуждать нас за это, а наоборот — помогут, — отмечают разработчики.

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