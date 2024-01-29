Українські інженери успішно створюють аналоги західної техніки — фото

На тлі проблем з військовою допомогою ЗСУ від США та інших партнерів українські військові інженери вирішили шукати альтернативні варіанти. Вони почали створювати аналоги іноземної техніки. Перші результати їхньої роботи, а саме копії HMMWV та М113 — броньований автомобіль "Характерник" і бронетранспортер "Сікач" — уже допомагають бійцям ЗСУ знищувати ворога на фронті.

Виробництво аналогів західної техніки в України. Що відомо

Українські інженери, які так креативно підійшли до розв’язання проблеми браку техніки, розповідають, що виробництво уже налагодили на потужностях кількох підприємств у різних частинах країни.

Автори ідеї наголошують, що вони все ж змогли досягти майже повної відповідності оригінальним зразкам, однак з певними технічними особливостями.

Станом на сьогодні є можливість ставити у стрій по п’ять копій автомобілів "Хамві" та М113 щомісяця. Що важливо розуміти, це відбувається лише після усіх необхідних випробувань.

Броньований "Сікач" і браунінг на "Характернику". Як створювалися українські копії іноземної техніки

За словами розробників, український "Хамві" майже не відрізняється від свого американського прототипу.

Інженери не приховують, що ходову для "Характерника" беруть або від ГАЗ-66, або ж від Ford F-15 чи F-350.

Український броньований автомобіль "Характерник"

Що ж до "Сікача", то в цьому випадку використали ходову МТЛБ та старих БМП-1. Виробництво окремих вузлів викликало певні складнощі, але зрештою техніко-технічні характеристики машини вдалося майже повністю відтворити, а в дечому навіть покращити. Поширити

Варто також звернути увагу на те, що екстер’єр обох машин майже неможливо відрізнити від оригінальних зразків.

За словами воїна ЗСУ із позивним "Сатана", коли він вперше сів в український "Хамві", то навіть не міг уявити, що це копія, а не оригінал.

Лише коли мені сказали, що це вже не "Хамві", а "Характерник", то придивився і помітив певні відмінності в салоні, — розповідає боєць. Поширити

Проте, що цікаво, з М113 була трохи інша історія, адже в оригіналі це перший алюмінієвий БТР.

Розробники зрозуміли, що у цьому випадку знаходиться глибша модернізація, тому "Сікач" створюють із оригінального сплаву.

Український бронетранспортер "Сікач"