Украинские киберспециалисты остановили работу провайдера банков РФ

Украинская IT-армия остановила работу основного провайдера банков РФ – теперь учреждения не могут предоставлять россиянам некоторые услуги.

После атаки украинских кибервойск ведущие банки РФ ограничили предоставление услуг.

Украинская ИТ-Армия в очередной раз доставила неприятности российским террористам. В Минцифри отчитались об успешной атаке киберспециалистов на серверы российского провайдера "Мастертел", обеспечивающего работу банков РФ

В частности, Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ не могут предоставлять гражданам РФ часть своих услуг, поскольку сервисы учреждений не работают.

Благодаря операции украинского кибервойска россияне не могут воспользоваться обменниками и частью банковских операций, отмечают в Минцифре. Поделиться

Украинские хакеры, проведшие атаку добавили, что из-за нарушения работы банков на территории России может произойти паника среди населения.

Также в министерстве призвали украинцев присоединяться к рядам ИТ-Армии.

В ГУР раскрыли подробности масштабной кибератаки на государственные сайты РФ

Хакеры Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на ряде ключевых государственных сайтов страны-агрессорки России.

Отмечается, что хакерам ГУР удалось удалить десятки теребайтов стратегически важной для российских окупантов информации.

Кроме того, были зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей, на которых содержалась важная информация.

В ГУР подчеркнули, что в общей сложности из файловых хранилищ было удалено более 60 терабайтов данных.

Среди мишенями атаки стали сайты "Стандаринформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Минфина России"“.