Украинские киберспециалисты остановили работу провайдера банков РФ

Украинская IT-армия остановила работу основного провайдера банков РФ – теперь учреждения не могут предоставлять россиянам некоторые услуги.
Главные тезисы
- Украинская IT-армия провела операцию, препятствующую россиянам пользоваться обменниками и частью банковских услуг.
- Минцифра призывает украинцев присоединиться к ИТ-Армии для поддержки киберопераций против РФ.
- Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную кибератаку на государственные сайты РФ.
- В ходе атаки было удалено более 60 терабайтов данных и зашифровано сотни доменных компьютеров пользователей важной информации.
После атаки украинских кибервойск ведущие банки РФ ограничили предоставление услуг.
Украинская ИТ-Армия в очередной раз доставила неприятности российским террористам. В Минцифри отчитались об успешной атаке киберспециалистов на серверы российского провайдера "Мастертел", обеспечивающего работу банков РФ
В частности, Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ не могут предоставлять гражданам РФ часть своих услуг, поскольку сервисы учреждений не работают.
Украинские хакеры, проведшие атаку добавили, что из-за нарушения работы банков на территории России может произойти паника среди населения.
Также в министерстве призвали украинцев присоединяться к рядам ИТ-Армии.
В ГУР раскрыли подробности масштабной кибератаки на государственные сайты РФ
Хакеры Главного управления разведки Минобороны провели масштабную кибератаку на ряде ключевых государственных сайтов страны-агрессорки России.
Отмечается, что хакерам ГУР удалось удалить десятки теребайтов стратегически важной для российских окупантов информации.
Кроме того, были зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей, на которых содержалась важная информация.
В ГУР подчеркнули, что в общей сложности из файловых хранилищ было удалено более 60 терабайтов данных.
Среди мишенями атаки стали сайты "Стандаринформ", "Станкопром" и "ГУ "ВО Минфина России"“.
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