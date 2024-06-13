Українські кіберфахівці зупинили роботу провайдера банків РФ

Українська IT-армія зупинила роботу основного провайдера банків РФ — тепер установи не можуть надавати росіянам деякі послуги.

Після атаки українських кібервійськ провідні банки РФ обмежили надання послуг

Українська ІТ-Армія вкотре завдала неприємностей російським терористам. У Мінцифрі прозвітували про успішну атаку кіберфахівців на сервери російського провайдера "Мастертел", що забезпечує роботу банків РФ

Зокрема Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ не можуть надавати громадянам РФ частину своїх послуг, оскільки сервіси установ не працюють.

Завдяки операції українського кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій, — наголошують у Мінцифри. Поширити

Українські хакери, які провели атаку додали, що через порушення роботи банків на території Росії може статися паніка серед населення.

Також у міністерстві закликали українців долучатися до лав ІТ-Армії.

У ГУР розкрили подробиці масштабної кібератаки на державні сайти РФ

Хакери Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на низку ключових державних сайтів країни-агресорки Росії.

Зазначається, що хакерам ГУР вдалось видалити десятки теребайтів стратегічно важливої для російських окупантів інформації.

Окрім цього було зашифровано сотні доменних комп’ютерів користувачів, на яких містилась важлива інформація.

У ГУР підкреслили, що загалом із файлових сховищ було видалено більше 60 терабайтів даних.

Зазначається, що серед мішенями атаки стали сайти "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"“.