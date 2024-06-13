Українські кіберфахівці зупинили роботу провайдера банків РФ

Українська IT-армія зупинила роботу основного провайдера банків РФ — тепер установи не можуть надавати росіянам деякі послуги.
Головні тези:
- Українська IT-армія здійснила операцію, що перешкоджає росіянам користуватися обмінниками та частиною банківських послуг.
- Мінцифра закликає українців долучитися до ІТ-Армії для підтримки кібероперацій проти РФ.
- Хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну кібератаку на державні сайти РФ.
- Під час атаки було видалено більше 60 терабайтів даних та зашифровано сотні доменних комп’ютерів користувачів важливої інформації.
Після атаки українських кібервійськ провідні банки РФ обмежили надання послуг
Українська ІТ-Армія вкотре завдала неприємностей російським терористам. У Мінцифрі прозвітували про успішну атаку кіберфахівців на сервери російського провайдера "Мастертел", що забезпечує роботу банків РФ
Зокрема Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ не можуть надавати громадянам РФ частину своїх послуг, оскільки сервіси установ не працюють.
Українські хакери, які провели атаку додали, що через порушення роботи банків на території Росії може статися паніка серед населення.
Також у міністерстві закликали українців долучатися до лав ІТ-Армії.
У ГУР розкрили подробиці масштабної кібератаки на державні сайти РФ
Хакери Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на низку ключових державних сайтів країни-агресорки Росії.
Зазначається, що хакерам ГУР вдалось видалити десятки теребайтів стратегічно важливої для російських окупантів інформації.
Окрім цього було зашифровано сотні доменних комп’ютерів користувачів, на яких містилась важлива інформація.
У ГУР підкреслили, що загалом із файлових сховищ було видалено більше 60 терабайтів даних.
Зазначається, що серед мішенями атаки стали сайти "Стандартінформ", "Станкопром" та "ГУ "ВО Мінфіна Росії"“.
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