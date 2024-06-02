Украинские командиры на фронте жалуются на плохую подготовку новобранцев
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские командиры на фронте жалуются на плохую подготовку новобранцев

Военный ВСУ
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Источник:  The Washington Post

На фоне новых правил проведения мобилизации в Украине командиры подразделений на передовой ожидают, что новоприбывшие мобилизованные будут иметь плохие навыки предварительной военной подготовки.

Что известно о жалобах командиров на плохую подготовку вновь прибывших

Журналисты издания отмечают, что командиры подразделений на передовой уже долгое время жалуются на неудовлетворительную подготовку мобилизованных в учебных центрах.

В материале издания подчеркивается, что до прибытия значительного количества мобилизованных по новому закону еще несколько месяцев и командиры перебрасывают в линию фронта солдат с тыловых позиций.

По словам полевых командиров, из-за недостаточной базовой подготовки новобранцев им приходится тратить недели, обучая мобилизованным базовым навыкам, в частности, стрельбе.

У нас были ребята, даже не знавшие, как разобрать и собрать оружие, — признается 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады.

По его словам, в течение недели он находился с прибывшими из тыловых частей военными, чтобы убедиться, что каждый из них отстреливает по меньшей мере одну коробку патронов — около 1,5 тыс выстрелов — ежедневно для перехода к более сложным задачам.

Военный объясняет, что этих солдат могут перебросить в зону боевых действий в район Временного Яра Донецкой области, где оккупационная армия продолжает попытки наступления.

Мы просто тратим много времени на базовую подготовку. Если, не дай Бог, будет прорыв во времена Яра, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать, — предупреждает заместитель командира 93-й ОМБ.

Что известно о проблемах с базовой подготовкой в Силах обороны

В материале отмечается, что в условиях недостаточного укомплектования и потерь позиций неспособность обеспечить надлежащую базовую подготовку солдат свидетельствует о крайне тяжелом положении Украины через 2 года после начала Россией преступной войны.

По словам солдат, Россия добилась успехов в этом году в значительной степени потому, что у украинских военных нет достаточного количества войск для защиты от непрерывных нападений, а правительство не спешит активизировать свои мобилизационные усилия, — подчеркивают авторы публикации.

Еще около месяца тому назад украинский солдат с позывным "Вал" стоял на страже на мосту на юге Одесской области, и эту работу он выполнял в течение двух лет со времени вторжения России. 30 апреля он получил сообщение, переводимое на боевое дежурство.

Через 24 часа его причислили к 93-й бригаде и приказали отправляться на восток Донецкой области. Он даже не успел собрать свои вещи — часть должны были отправить позже.

Офицер, проведший более года, обучая новых солдат на одном из украинских полигонов, рассказал, что в учебных центрах нет гранат и гранатометных выстрелов, поскольку их экономят для поля боя

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