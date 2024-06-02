На тлі нових правил проведення мобілізації в Україні командири підрозділів на передовій очікують, що новоприбулі мобілізовані будуть мати погані навички попередньої військової підготовки.

Що відомо про скарги командирів на погану підготовку новоприбулих

Журналісти видання зазначають, що командири підрозділів на передовій вже тривалий час нарікають на незадовільну підготовку мобілізованих у навчальних центрах.

У матеріалі видання підкреслюється, що до прибуття значної кількості мобілізованих за новим законом ще кілька місяців і наразі командири перекидають до лінії фронту солдатів з тилових позицій.

За словами польових командирів, через недостатню базову підготовку новобранців їм доводиться витрачити тижні, навчаючи мобілізованих базовим навичкам, зокрема, стрільбі.

У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати й зібрати зброю, — зізнається 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади. Поширити

За його словами, протягом тижня він перебував із військовими, які прибули з тилових частин, аби переконатись, що кожен з них відстрілює щонайменше одну коробку набоїв — близько 1,5 тис пострілів — щодня для переходу до більш складних завдань.

Військовий пояснює, що цих солдатів можуть перекинути у зону бойових дій в район Часового Яру на Донеччині, де окупаційна армія продовжує спроби наступу.

Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку. Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часів Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати, — попереджає заступник командира 93-ї ОМБ. Поширити

Що відомо про проблеми із базовою підготовкою в Силах оборони

В матеріалі зазначається, що в умовах недостатнього укомлектування і втрат позицій, нездатність забезпечити належну базову підготовку солдатів свідчить про вкрай важке положення України через 2 роки після початку Росією злочинної війни.

За словами солдатів, Росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати свої мобілізаційні зусилля, — підкреслюють автори публікації. Поширити

Ще близько місяця тому український солдат з позивним "Вал" стояв на варті на мосту на півдні Одеської області, і цю роботу він виконував протягом двох років з часу вторгнення Росії. 30 квітня він отримав повідомлення, що його переводять на бойове чергування.

За 24 години його зарахували до 93-ї бригади і наказали вирушати на схід Донецької області. Він навіть не встиг зібрати свої речі — частину мали відправити пізніше.

Офіцер, який провів понад рік, навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах немає гранат та гранатометних пострілів, оскільки їх економлять для поля бою