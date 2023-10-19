Украинские партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде
Категория
Мир
Дата публикации

Украинские партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде

партизан
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Источник:  АТЕШ

Члены украинского подполья проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде, где находятся боевые истребители.

Украинские партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде

Агент партизанского движения провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол". Удалось узнать точное количество самолетов и их типы.

Координаты: 56.323425, 43.8075062, — отметили в сообщении.

В движении отметили, что на аэродроме размещены боевые истребители, передислоцированные подальше от границы Украины для их сбережения. Также на аэродроме находятся самолеты, которые стоят на ремонте.

Перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты

Российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма.

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях.

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.

Мы сделаем все, чтобы эта техника не доехала до места назначения! Наши агенты продолжают извлекать информацию о деятельности и планах врага. Рашисты не удержатся на украинской земле!, — отмечают партизаны.

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