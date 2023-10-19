Члены украинского подполья проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде, где находятся боевые истребители.
Украинские партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде
Агент партизанского движения провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол". Удалось узнать точное количество самолетов и их типы.
В движении отметили, что на аэродроме размещены боевые истребители, передислоцированные подальше от границы Украины для их сбережения. Также на аэродроме находятся самолеты, которые стоят на ремонте.
Российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма.
Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине
Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.
Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.
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