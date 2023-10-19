Члены украинского подполья проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде, где находятся боевые истребители.

Украинские партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде

Агент партизанского движения провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол". Удалось узнать точное количество самолетов и их типы.

Координаты: 56.323425, 43.8075062, — отметили в сообщении. Поделиться

В движении отметили, что на аэродроме размещены боевые истребители, передислоцированные подальше от границы Украины для их сбережения. Также на аэродроме находятся самолеты, которые стоят на ремонте.

Перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты Поделиться

Российские военные готовятся к обороне временно оккупированного Крыма.

Россияне активно готовятся к боям на Херсонщине

Агент АТЕШ в российских войсках сообщил, что оккупанты активно готовятся к масштабным сражениям на Херсонщине.

Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях. Поделиться

Кроме того, агенты партизан в Крыму наблюдают интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.

В частности, заметили железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое.