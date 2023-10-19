Українські партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді
Категорія
Світ
Дата публікації

Українські партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді

партизани
Джерело:  АТЕШ

Члени українського підпілля проникли на військовий аеродром у російському Нижньому Новгороді, де знаходяться бойові винищувачі.

Українські партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді

Агент партизанського руху провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокіл". Вдалось дізнатися точну кількість літаків та їх типи.

Координати: 56.323425, 43.8075062, — зазначили у дописі.

У русі зауважили, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які передислоковані подалі від кордону України для їхнього заощадження. Також на аеродромі перебувають ті літаки, які стоять на ремонті.

Переміщення подалі від українських кордонів не врятує російські літаки

Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки.

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення! Наші агенти продовжують видобувати інформацію про діяльність та плани ворога. Рашисти не втримаються на українській землі!, — наголошують партизани.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани АТЕШ знайшли у Криму склад палива російських окупантів — фото
АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани АТЕШ знайшли у Сімферополі штаб армійского корпусу РФ — відео
Російські окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ перекидають значні сили в Джанкой — АТЕШ
Окупанти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм