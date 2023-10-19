Члени українського підпілля проникли на військовий аеродром у російському Нижньому Новгороді, де знаходяться бойові винищувачі.

Українські партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді

Агент партизанського руху провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокіл". Вдалось дізнатися точну кількість літаків та їх типи.

Координати: 56.323425, 43.8075062, — зазначили у дописі. Поширити

У русі зауважили, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які передислоковані подалі від кордону України для їхнього заощадження. Також на аеродромі перебувають ті літаки, які стоять на ремонті.

Переміщення подалі від українських кордонів не врятує російські літаки Поширити

Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.