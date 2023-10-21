Украинские партизаны заставили россиян слушать гимн Украины — видео

Редакция online.ua получила новые видео с результатами работы украинских партизан, которые не устают напоминать российским захватчикам о том, что месть за вторжение на наши земли – неотвратимая.
Россиянам включили жесткое предупреждение Зеленского и гимн Украины
Украинские партизаны не только проникают в системы безопасности врага, собирают важные данные и устраивают патриотические акции, но и заставляют граждан РФ периодически задумываться об их судьбе после поражения РФ в этой преступной войне.
В этот раз об ответственности за совершенные преступления россиянам напомнили, включив мощное обращение главы государства Владимира Зеленского.
Примечательно, что оно было на русском, чтобы потенциальные слушатели поняли абсолютно каждое слово.
После этого для российских захватчиков включили гимн Украины, чтобы они вспомнили о том, кто победит в этой войне.
Что интересно, россияне внимательно слушали не только обращение Владимира Зеленского, но и гимн, даже не попытавшись их остановить.
Оккупанты смогли лишь выдавить из себя нецензурные комментарии, которые стали очередным подтверждением их бессилия.
Партизанам удалось взорвать автомобиль с российскими солдатами
На этом фоне также нельзя не упомянуть о том, что во временно оккупированном Мелитополе наши партизаны успешно взорвали автомобиль с российскими захватчиками, грабившими квартиры местных жителей.
Об этом 20 октября рассказал мэр города Иван Федоров.
Согласно его данным, взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.
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