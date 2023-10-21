Украинские партизаны заставили россиян слушать гимн Украины — видео

Редакция online.ua получила новые видео с результатами работы украинских партизан, которые не устают напоминать российским захватчикам о том, что месть за вторжение на наши земли – неотвратимая.

Россиянам включили жесткое предупреждение Зеленского и гимн Украины

Украинские партизаны не только проникают в системы безопасности врага, собирают важные данные и устраивают патриотические акции, но и заставляют граждан РФ периодически задумываться об их судьбе после поражения РФ в этой преступной войне.

В этот раз об ответственности за совершенные преступления россиянам напомнили, включив мощное обращение главы государства Владимира Зеленского.

Примечательно, что оно было на русском, чтобы потенциальные слушатели поняли абсолютно каждое слово.

Во-первых, все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать – мы вас всех найдем! Каждый из вас ответственен за эти удары. Вы не спрячитесь нигде. Ни на берегах Каспийского моря, над которыми запускают ваши ракеты, ни в Беларуси! Поделиться

После этого для российских захватчиков включили гимн Украины, чтобы они вспомнили о том, кто победит в этой войне.

Что интересно, россияне внимательно слушали не только обращение Владимира Зеленского, но и гимн, даже не попытавшись их остановить.

Оккупанты смогли лишь выдавить из себя нецензурные комментарии, которые стали очередным подтверждением их бессилия.

Партизанам удалось взорвать автомобиль с российскими солдатами

На этом фоне также нельзя не упомянуть о том, что во временно оккупированном Мелитополе наши партизаны успешно взорвали автомобиль с российскими захватчиками, грабившими квартиры местных жителей.

Об этом 20 октября рассказал мэр города Иван Федоров.

Согласно его данным, взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.