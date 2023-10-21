Українські партизани змусили росіян слухати гімн України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські партизани змусили росіян слухати гімн України — відео

Партизани поквиталися з росіянами
Джерело:  ONLINE.UA

Редакція online.ua отримала нові відео з результатами роботи українських партизанів, які не втомлюються нагадувати російським загарбникам про те, що помста за вторгнення на наші землі — невідворотна.

Росіянам ввімкнули жорстке попередження Зеленського та гімн України

Українські партизани не лише проникають у системи безпеки ворога, збирають важливі дані та влаштовують патріотичні акції, а й змушують громадян РФ періодично замислюватися про їхню долю після поразки РФ у цій злочинній війні.

Цього разу про відповідальність за скоєні злочини росіянам нагадали, ввімкнувши потужне звернення глави держави Володимира Зеленського.

Примітно, що воно було російською мовою, щоб потенційні слухачі зрозуміли абсолютно кожне слово.

По-перше, всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні, повинні розуміти — ми всіх вас знайдемо! Кожен із вас понесе відповідальність за ці удари. Ви не сховаєтесь ніде. Ні на берегах Каспійського моря, над якими запускають ваші ракети, ні в Білорусі!

Після цього для російських загарбників ввімкнули гімн України, щоб вони ще раз згадали про те, хто переможе у цій війні.

Що цікаво, слухачі уважно слухали не лише звернення Володимира Зеленського, а й гімн, навіть не спробувавши їх якось зупинити.

Росіяни спромоглися лише на нецензурні коментарі, які стали черговим підтвердженням їхнього безсилля.

Партизанам вдалося підірвати автівку з російськими солдатами

На цьому тлі також не можна не згадати про те, що в тимчасово окупованому Мелітополі наші партизани успішно підірвали автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців.

Про це 20 жовтня розповів мер міста Іван Федоров.

Згідно з його даними, вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто.

За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі — це мінус авто з окупантами-мародерами, — заявив Федоров.

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