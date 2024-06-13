Украинские пограничники сорвали штурм россиян под Волчанском

Российские военные попытались захватить несколько высот возле Волчанска Харьковской области, однако их планы сорвали бойцы ГНСУ.

Поддержка беспилотников была ключевой во время штурма РФ под Волчанском

По информации ведомства, на одном из флангов близ Волчанска российские войска пытались захватить стратегические высоты, используя пехоту. Однако их действия были вовремя подмечены с помощью беспилотников.

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" уничтожили несколько волн вражеской пехоты. Дроны помогали наблюдать за врагом и корректировать действия защитников.

После этого враг попытался обойти оборонительный узел, привлекая артиллерийскую поддержку и также используя дроны.

Несмотря на постоянные атаки со стороны оккупантов, украинские пограничники смогли отбить еще один штурм.

В ГНСУ отметили, что поддержка беспилотников была ключевой во время вражеского штурма, поскольку операторы дронов помогали корректировать действия защитников, учитывая количество и направление передвижения россиян.

Украинские пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик

Пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный беспилотник "Zala". Результаты работы они разместили в сети.

Как отмечается в сообщении, дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

Помешали ему бойцы Одесского отряда, которые, рассчитав направление движения, использовали ударную «птичку» для сбития цели. Утратив свое крыло, БпЛА упал в поле, — рассказывают в ГНСУ. Поделиться

Благодаря эффективным операциям и использованию современных технологий, украинские защитники добиваются успешных результатов в ведении боевых действий.