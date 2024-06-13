Українські прикордонники зірвали штурм росіян під Вовчанськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники зірвали штурм росіян під Вовчанськом — відео

ДПСУ

Російські військові спробували захопити кілька висот біля Вовчанська, що на Харківщині, проте їхні плани зірвали бійці ДПСУ.

Головні тези:

  • Підтримка безпілотників мала ключове значення у зриві штурму армії Росії.
  • Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування ефективно використовували дрони для спостереження та коригування дій захисників.
  • Українські прикордонники отримали успіх у веденні бойових дій з РФ завдяки використанню сучасних технологій.
  • Дії українських захисників вимагають пошани та визнання за відвагу та професіоналізм у захисті країни від ворога.

Підтримка безпілотників була ключовою під час штурму РФ під Вовчанськом

За інформацією відомства, на одному з флангів поблизу Вовчанська російські війська намагалися захопити стратегічні висоти, використовуючи піхоту. Однак їхні дії були вчасно помічені за допомогою безпілотників.

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" знищили кілька хвиль ворожої піхоти. Дрони допомагали спостерігати за ворогом і коригувати дії захисників.

Після цього ворог спробував обійти оборонний вузол, залучивши артилерійську підтримку і також використовуючи дрони.

Попри постійні атаки з боку окупантів, українські прикордонники змогли відбити ще один штурм.

В ДПСУ зазначили, що підтримка безпілотників була ключовою під час ворожого штурму, оскільки оператори дронів допомагали коригувати дії захисників, враховуючи кількість і напрямок пересування росіян.

Українські прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник

Прикордонники FPV-дроном знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala". Результати своєї роботи вони розмістили в мережі.

Як зазначається у повідомленні, дрон противника намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні.

Завадили йому бійці Одеського загону, які, вирахувавши напрямок руху, використали ударну «пташку» для збиття цілі. Втративши своє крило, БпЛА впав у поле, — розповідають у ДПСУ.

Завдяки ефективним операціям та використанню сучасних технологій, українські захисники досягають успішних результатів у веденні бойових дій.

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