Українські прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник — відео

ДПСУ
зсу

Прикордонники FPV-дроном знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala". Результати своєї роботи вони розмістили в мережі.

Головні тези:

  • Українські прикордонники успішно збили російський розвідувальний безпілотник 'Zala' за допомогою FPV-дрона.
  • Документовані результати цієї операції розміщені у мережі, сприяючи підвищенню прозорості та обліку подій.
  • Українські війська продовжують діяльну розвідку та нейтралізацію техніки та живої сили окупантів у різних напрямках.
  • Результатом успішних ударів вчора стала серія пошкоджень живої сили та техніки російських загарбників на Харківському напрямку.
  • Завдяки ефективним операціям та використанню сучасних технологій, українські захисники досягають успішних результатів у веденні бойових дій.

Що відомо про знищення БПЛА-розвідника РФ

Як зазначається у повідомленні, дрон противника намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні.

Завадили йому бійці Одеського загону, які, вирахувавши напрямок руху, використали ударну «пташку» для збиття цілі. Втративши своє крило, БпЛА впав у поле, — розповідають у ДПСУ.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, як українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

Українські захисники, використовуючи дрон-машину, забрали з поля бою трофейне озброєння.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники знищили позиції військ РФ на Сіверському напрямку — відео
ДПСУ
дпсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 24 ударних БПЛА та 5 ракет під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
ппо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Партизани знищили станцію супутникового зв'язку під Москвою — відео
партизани

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?