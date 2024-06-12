Українські прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник — відео

Прикордонники FPV-дроном знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala". Результати своєї роботи вони розмістили в мережі.

Що відомо про знищення БПЛА-розвідника РФ

Як зазначається у повідомленні, дрон противника намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні.

Завадили йому бійці Одеського загону, які, вирахувавши напрямок руху, використали ударну «пташку» для збиття цілі. Втративши своє крило, БпЛА впав у поле, — розповідають у ДПСУ. Поширити

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, як українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.

Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

Українські захисники, використовуючи дрон-машину, забрали з поля бою трофейне озброєння.