Українські прикордонники у повітрі знищили російський БПЛА-розвідник — відео

Прикордонники FPV-дроном знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala". Результати своєї роботи вони розмістили в мережі.
Головні тези:
- Українські прикордонники успішно збили російський розвідувальний безпілотник 'Zala' за допомогою FPV-дрона.
- Документовані результати цієї операції розміщені у мережі, сприяючи підвищенню прозорості та обліку подій.
- Українські війська продовжують діяльну розвідку та нейтралізацію техніки та живої сили окупантів у різних напрямках.
- Результатом успішних ударів вчора стала серія пошкоджень живої сили та техніки російських загарбників на Харківському напрямку.
- Завдяки ефективним операціям та використанню сучасних технологій, українські захисники досягають успішних результатів у веденні бойових дій.
Що відомо про знищення БПЛА-розвідника РФ
Як зазначається у повідомленні, дрон противника намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні.
Українські війська нищать техніку та живу силу РФ
Нагадаємо, вчора повідомлялось про те, як українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці загарбників на Харківському напрямку.
Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.
Українські захисники, використовуючи дрон-машину, забрали з поля бою трофейне озброєння.
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