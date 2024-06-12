Партизани знищили станцію супутникового зв'язку під Москвою — відео

Агент партизанського руху провів диверсію у Московській області, знищивши ворожу станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень".
Головні тези:
- Партизани здійснили диверсію у Московській області, в результаті чого була ліквідована станція супутникового зв’язку Р-441 'Ливень'.
- За даними руху опору, знищення станції супутникового зв’язку значно утруднило управління зенітним ракетним полком в Московській області.
- Військовослужбовці ЗС РФ стикаються з проблемами установок протиповітряної оборони, недоліками у застосуванні старих та сучасних комплексів.
- Зауважено, що велика частина зенітно-ракетних комплексів виявляють несправності, що впливає на ефективність системи ППО.
- Окупанти РФ мають проблеми з недостатнім навчанням операторів ЗРК, що призводить до помилок та втрат в ході бойових дій.
Що відомо про ліквідацію станції супутникового зв'язку під Москвою
Як зазначають партизани, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московської області:
Координати: 56.3493465151, 36.797851616.
Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.
В окупантів РФ проблеми з установками ППО
Як зазначає АТЕШ, військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів
Один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.
Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.
Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.
Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.
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