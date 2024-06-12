Партизани знищили станцію супутникового зв'язку під Москвою — відео

Що відомо про ліквідацію станції супутникового зв'язку під Москвою

Як зазначають партизани, техніка розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин, Московської області:

Координати: 56.3493465151, 36.797851616.

Рух опору зауважує, що дана станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії.

Унаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку, і, як наслідок, ослаблено систему ППО всієї Московської області, — пояснили в "АТЕШ". Поширити

В окупантів РФ проблеми з установками ППО

Як зазначає АТЕШ, військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів

Один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.

Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.

Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.

Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.