Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи под Москвой — видео

Агент партизанского движения провел диверсию в Московской области, уничтожив вражескую станцию спутниковой связи Р-441 "Июль".
Главные тезисы
- Партизаны совершили диверсию в Московской области, в результате чего была ликвидирована станция спутниковой связи Р-441 "Июль".
- По данным движения сопротивления, уничтожение станции спутниковой связи значительно затруднило управление зенитным ракетным полком в Московской области.
- Военнослужащие ВС РФ сталкиваются с проблемами установок противовоздушной обороны, недостатками в применении старых и современных комплексов.
- Замечено, что большинство зенитно-ракетных комплексов выявляют неисправности, что влияет на эффективность системы ПВО.
- Оккупанты РФ испытывают проблемы с недостаточным обучением операторов ЗРК, что приводит к ошибкам и потерям в ходе боевых действий.
Что известно о ликвидации станции спутниковой связи под Москвой
Как отмечают партизаны, техника размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московской области.
Координаты: 56.3493465151, 36.797851616.
Движение сопротивления отмечает, что данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления русской армии.
У окупантов РФ проблемы с установками ПВО
Как отмечает АТЕШ, военнослужащий из подразделения ПВО ВС РФ сообщает о неисправностях и неэффективности комплексов против украинских дальнобойных дронов
Один из агентов движения сопротивления из подразделения ПВО отмечает, что руководство РФ начало использовать старые ЗРК "Куб", которые являются малоэффективными.
Однако, как отмечают в "АТЕШе", проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть неполадки с современными комплексами.
Большая часть трудоспособных ЗРК была отправлена в зону "СВО", а в тыловых городах остались неисправны или изношены. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов испытывают какие-то неисправности.
Также у окупантов существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должной учебы, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-