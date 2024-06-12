Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи под Москвой — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи под Москвой — видео

партизані
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Источник:  АТЕШ

Агент партизанского движения провел диверсию в Московской области, уничтожив вражескую станцию спутниковой связи Р-441 "Июль".

Главные тезисы

  • Партизаны совершили диверсию в Московской области, в результате чего была ликвидирована станция спутниковой связи Р-441 "Июль".
  • По данным движения сопротивления, уничтожение станции спутниковой связи значительно затруднило управление зенитным ракетным полком в Московской области.
  • Военнослужащие ВС РФ сталкиваются с проблемами установок противовоздушной обороны, недостатками в применении старых и современных комплексов.
  • Замечено, что большинство зенитно-ракетных комплексов выявляют неисправности, что влияет на эффективность системы ПВО.
  • Оккупанты РФ испытывают проблемы с недостаточным обучением операторов ЗРК, что приводит к ошибкам и потерям в ходе боевых действий.

Что известно о ликвидации станции спутниковой связи под Москвой

Как отмечают партизаны, техника размещалась на территории 584-го гвардейского зенитного ракетного полка (в/ч 62845) в городе Клин, Московской области.

  • Координаты: 56.3493465151, 36.797851616.

Движение сопротивления отмечает, что данная станция спутниковой связи обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления русской армии.

В результате уничтожения этой станции значительно нарушена система управления упомянутого зенитного ракетного полка, и, как следствие, ослаблена система ПВО всей Московской области, — пояснили в "АТЕШ".

У окупантов РФ проблемы с установками ПВО

Как отмечает АТЕШ, военнослужащий из подразделения ПВО ВС РФ сообщает о неисправностях и неэффективности комплексов против украинских дальнобойных дронов

Один из агентов движения сопротивления из подразделения ПВО отмечает, что руководство РФ начало использовать старые ЗРК "Куб", которые являются малоэффективными.

Однако, как отмечают в "АТЕШе", проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть неполадки с современными комплексами.

Большая часть трудоспособных ЗРК была отправлена в зону "СВО", а в тыловых городах остались неисправны или изношены. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов испытывают какие-то неисправности.

Также у окупантов существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должной учебы, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.

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