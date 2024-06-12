Украинские пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик — видео

Пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный беспилотник Zala. Результаты работы они разместили в сети.

Что известно об уничтожении БПЛА-разведчика РФ

Как отмечается в сообщении, дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

Помешали ему бойцы Одесского отряда, которые, рассчитав направление движения, использовали ударную «птичку» для сбития цели. Утратив свое крыло, БпЛА упал в поле, — рассказывают в ГНСУ. Поделиться

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера сообщалось о том, как украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Также украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Украинские защитники, используя дронмашину, забрали с поля боя трофейное вооружение.