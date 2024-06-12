Украинские пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик — видео

Пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный беспилотник Zala. Результаты работы они разместили в сети.
Главные тезисы
- Украинские пограничники успешно сбили российский разведывательный беспилотник Zala с помощью FPV-дрона.
- Документированные результаты этой операции размещены в сети, способствуя повышению прозрачности и учета событий.
- Украинские войска продолжают деятельную разведку и нейтрализацию техники и живой силы окупантов в разных направлениях.
- Результатом успешных ударов стала серия повреждений живой силы и техники российских захватчиков на Харьковском направлении.
- Благодаря эффективным операциям и использованию современных технологий, украинские защитники добиваются успешных результатов в ведении боевых действий.
Что известно об уничтожении БПЛА-разведчика РФ
Как отмечается в сообщении, дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
Напомним, вчера сообщалось о том, как украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.
Также украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции.
Украинские защитники, используя дронмашину, забрали с поля боя трофейное вооружение.
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