Украинские пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик — видео

ГПСУ
всу
Читати українською

Пограничники FPV-дроном уничтожили вражеский разведывательный беспилотник Zala. Результаты работы они разместили в сети.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники успешно сбили российский разведывательный беспилотник Zala с помощью FPV-дрона.
  • Документированные результаты этой операции размещены в сети, способствуя повышению прозрачности и учета событий.
  • Украинские войска продолжают деятельную разведку и нейтрализацию техники и живой силы окупантов в разных направлениях.
  • Результатом успешных ударов стала серия повреждений живой силы и техники российских захватчиков на Харьковском направлении.
  • Благодаря эффективным операциям и использованию современных технологий, украинские защитники добиваются успешных результатов в ведении боевых действий.

Что известно об уничтожении БПЛА-разведчика РФ

Как отмечается в сообщении, дрон противника пытался осуществить разведку местности на Юге.

Помешали ему бойцы Одесского отряда, которые, рассчитав направление движения, использовали ударную «птичку» для сбития цели. Утратив свое крыло, БпЛА упал в поле, — рассказывают в ГНСУ.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера сообщалось о том, как украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Также украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Украинские защитники, используя дронмашину, забрали с поля боя трофейное вооружение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пограничники уничтожили позиции войск РФ на Северском направлении — видео
ГПСУ
дпсу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 24 ударных БПЛА и 5 ракет во время атаки РФ на Украину
Николай Олещук
пво
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны уничтожили станцию спутниковой связи под Москвой — видео
партизані

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?