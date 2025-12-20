Украинские полярники показали забавное видео с малышами-пингвинятами

У субантарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской опытной станции "Академик Вернадский", длится период активного появления потомства. Полярники показали "разнообразную пингвинью жизнь", которая сейчас бушует на острове Галиндез.

Полярники со станции "Академик Вернадский" показали видео с пингвинятами

Видео биолога 30-й Украинской антарктической экспедиции Зои Швыдкой опубликовали в Национальном антарктическом научном центре.

Сейчас у субантарктических пингвинов возле "Вернадского" достаточно интересный период жизни. В некоторых семьях уже активно подрастают дети: напоминаем, что первые птенцы возле станции начали появляться на свет еще в последние дни ноября. Есть пары, в которых дети только что родились. Часть пингвинов еще высиживает яйца, а некоторые даже до сих пор их несут. Поделиться

Ученые объясняют такие разногласия во время рождения пингвинят несколькими возможными причинами: поздним прибытием птиц на остров, расположением гнезд в местах, где дольше сходит снег, или повторной кладкой после потери предыдущей.

По данным Зои Швыдкой, сейчас на острове птенцы находятся в 730 гнездах. В общей сложности их около 1200, ведь большинство субантарктических пингвинов высиживают по два яйца.