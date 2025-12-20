Украинские полярники показали забавное видео с малышами-пингвинятами
Украинские полярники показали забавное видео с малышами-пингвинятами

У субантарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской опытной станции "Академик Вернадский", длится период активного появления потомства. Полярники показали "разнообразную пингвинью жизнь", которая сейчас бушует на острове Галиндез.

Главные тезисы

  • У субантарктических пингвинов возле украинской станции “Академик Вернадский” наблюдается активное появление потомства.
  • Полярники показали уникальное видео с малышами-пингвинятами, вызывающее интерес у широкой аудитории.
  • Исследователи объясняют различия в стадиях развития малышей-пингвинов разными причинами, такими как позднее прибытие птиц на остров или повторная кладка после потери предыдущей.

Полярники со станции "Академик Вернадский" показали видео с пингвинятами

Видео биолога 30-й Украинской антарктической экспедиции Зои Швыдкой опубликовали в Национальном антарктическом научном центре.

Сейчас у субантарктических пингвинов возле "Вернадского" достаточно интересный период жизни. В некоторых семьях уже активно подрастают дети: напоминаем, что первые птенцы возле станции начали появляться на свет еще в последние дни ноября. Есть пары, в которых дети только что родились. Часть пингвинов еще высиживает яйца, а некоторые даже до сих пор их несут.

Ученые объясняют такие разногласия во время рождения пингвинят несколькими возможными причинами: поздним прибытием птиц на остров, расположением гнезд в местах, где дольше сходит снег, или повторной кладкой после потери предыдущей.

По данным Зои Швыдкой, сейчас на острове птенцы находятся в 730 гнездах. В общей сложности их около 1200, ведь большинство субантарктических пингвинов высиживают по два яйца.

