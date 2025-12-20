Украинские полярники показали забавное видео с малышами-пингвинятами

У субантарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской опытной станции "Академик Вернадский", длится период активного появления потомства. Полярники показали "разнообразную пингвинью жизнь", которая сейчас бушует на острове Галиндез.
Видео биолога 30-й Украинской антарктической экспедиции Зои Швыдкой опубликовали в Национальном антарктическом научном центре.
Ученые объясняют такие разногласия во время рождения пингвинят несколькими возможными причинами: поздним прибытием птиц на остров, расположением гнезд в местах, где дольше сходит снег, или повторной кладкой после потери предыдущей.
По данным Зои Швыдкой, сейчас на острове птенцы находятся в 730 гнездах. В общей сложности их около 1200, ведь большинство субантарктических пингвинов высиживают по два яйца.
