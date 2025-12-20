Українські полярники показали кумедне відео з малюками-пінгвінятами

У субантарктичних пінгвінів, які мешкають поблизу української дослідної станції "Академік Вернадський", триває період активної появи потомства. Полярники показали "різноманітне пінгвіняче життя", що зараз вирує на острові Галіндез.

Полярники зі станції “Академік Вернадський” показали відео з пінгвінятами

Відео біологині 30-ї Української антарктичної експедиції Зої Швидкої опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

Нині у субантарктичних пінгвінів біля "Вернадського" — досить цікавий період життя. У деяких родинах уже активно підростає малеча: нагадуємо, що перші пташенята неподалік станції почалися з'являтися на світ ще в останні дні листопада. Є пари, в яких діти тільки-но народилися. Частина пінгвінів ще висиджує яйця, а деякі — навіть досі їх несуть. Поширити

Науковці пояснюють такі розбіжності в часі народження пінгвінят кількома можливими причинами: пізнім прибуттям птахів на острів, розташуванням гнізд у місцях, де довше сходить сніг, або повторною кладкою після втрати попередньої.

За даними Зої Швидкої, зараз на острові пташенята є у 730 гніздах. Загалом їх близько 1200, адже більшість субантарктичних пінгвінів висиджують по два яйця.