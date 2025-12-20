Українські полярники показали кумедне відео з малюками-пінгвінятами
Українські полярники показали кумедне відео з малюками-пінгвінятами

У субантарктичних пінгвінів, які мешкають поблизу української дослідної станції "Академік Вернадський", триває період активної появи потомства. Полярники показали "різноманітне пінгвіняче життя", що зараз вирує на острові Галіндез.

  • У субантарктичних пінгвінів поблизу дослідної станції “Академік Вернадський” триває період активної появи потомства.
  • Полярники показали унікальне відео з пінгвінятами, яке зараз викликає зацікавленість у широкій аудиторії.
  • У різних родинах пінгвінів спостерігаються різні стадії розвитку малечі, пояснення таких відмінностей дають науковці.

Полярники зі станції “Академік Вернадський” показали відео з пінгвінятами

Відео біологині 30-ї Української антарктичної експедиції Зої Швидкої опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

Нині у субантарктичних пінгвінів біля "Вернадського" — досить цікавий період життя. У деяких родинах уже активно підростає малеча: нагадуємо, що перші пташенята неподалік станції почалися з'являтися на світ ще в останні дні листопада. Є пари, в яких діти тільки-но народилися. Частина пінгвінів ще висиджує яйця, а деякі — навіть досі їх несуть.

Науковці пояснюють такі розбіжності в часі народження пінгвінят кількома можливими причинами: пізнім прибуттям птахів на острів, розташуванням гнізд у місцях, де довше сходить сніг, або повторною кладкою після втрати попередньої.

За даними Зої Швидкої, зараз на острові пташенята є у 730 гніздах. Загалом їх близько 1200, адже більшість субантарктичних пінгвінів висиджують по два яйця.

