Українські полярники показали кумедне відео з малюками-пінгвінятами

У субантарктичних пінгвінів, які мешкають поблизу української дослідної станції "Академік Вернадський", триває період активної появи потомства. Полярники показали "різноманітне пінгвіняче життя", що зараз вирує на острові Галіндез.
Головні тези:
- У субантарктичних пінгвінів поблизу дослідної станції “Академік Вернадський” триває період активної появи потомства.
- Полярники показали унікальне відео з пінгвінятами, яке зараз викликає зацікавленість у широкій аудиторії.
- У різних родинах пінгвінів спостерігаються різні стадії розвитку малечі, пояснення таких відмінностей дають науковці.
Полярники зі станції “Академік Вернадський” показали відео з пінгвінятами
Відео біологині 30-ї Української антарктичної експедиції Зої Швидкої опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.
Науковці пояснюють такі розбіжності в часі народження пінгвінят кількома можливими причинами: пізнім прибуттям птахів на острів, розташуванням гнізд у місцях, де довше сходить сніг, або повторною кладкою після втрати попередньої.
За даними Зої Швидкої, зараз на острові пташенята є у 730 гніздах. Загалом їх близько 1200, адже більшість субантарктичних пінгвінів висиджують по два яйця.
