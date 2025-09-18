Українські полярники зазнімкували новонароджених тюленяток — світлини малечі

Полярники зазнімкували тюленяток і просять дати їм імена

За словами біологині 30-ї УАЕ Зої Швидкої, оскільки специфічної плями на животику у жодного з малят немає, виглядає, що обидва малята – самиці. Як і торік, перші тюленята побачили світ на острові Вінтер, що розташований навпроти острова Галіндез, де знаходиться наша станція.

Новонароджене тюленятко

Щоб не турбувати мам, полярники здебільшого спостерігають за родинами з дрона. До речі, у такий спосіб вони і дивилися за пологами, дуже співпереживаючи породіллям. Поширити

Тюленятко з мамою

Цікаво, що кожна самиця приводить одну дитину. Вигодовування триває близько трьох місяців.

Успішність розмноження тюленів Ведделла сильно залежить від наявності морського льоду, адже саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду відбувається народження дитинчат. Зі зміною клімату, на жаль, кількість морського льоду скорочується. Відповідно — умови для народження «ведделлят» погіршуються.

Тюленятко і мама

Українські полярники традиційно запропонували разом обрати імена для двох первісток.

Варіанти імен для тюленяток