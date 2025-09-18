Українські полярники зазнімкували новонароджених тюленяток — світлини малечі

Вчора українські полярники побачили двох перших новонароджених тюленяток Ведделла неподалік станції “Академік Вернадський”.
Головні тези:
- Українські полярники зазнімкували двох новонароджених тюленяток Ведделла на острові Вінтер.
- Умови для розмноження тюленів Ведделла погіршуються через зміну клімату та скорочення морського льоду.
- Самиці тюленів приводять по одному маляті, яких вони годують протягом трьох місяців.
Полярники зазнімкували тюленяток і просять дати їм імена
За словами біологині 30-ї УАЕ Зої Швидкої, оскільки специфічної плями на животику у жодного з малят немає, виглядає, що обидва малята – самиці. Як і торік, перші тюленята побачили світ на острові Вінтер, що розташований навпроти острова Галіндез, де знаходиться наша станція.
Цікаво, що кожна самиця приводить одну дитину. Вигодовування триває близько трьох місяців.
Успішність розмноження тюленів Ведделла сильно залежить від наявності морського льоду, адже саме на ньому або на берегах зі зручним спуском у воду відбувається народження дитинчат. Зі зміною клімату, на жаль, кількість морського льоду скорочується. Відповідно — умови для народження «ведделлят» погіршуються.
Українські полярники традиційно запропонували разом обрати імена для двох первісток.
