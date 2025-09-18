Украинские полярники сняли новорожденных тюленят — фотографии малышей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Украинские полярники сняли новорожденных тюленят — фотографии малышей

Национальный антарктический научный центр
тюлененок
Читати українською

Вчера украинские полярники увидели двух первых новорожденных тюленят Ведделла недалеко от станции "Академик Вернадский".

Главные тезисы

  • Украинские полярники зафиксировали рождение первых новорожденных тюленят Ведделла на острове Винтер.
  • Изменение климата и сокращение морского льда создают неблагоприятные условия для размножения тюленей Ведделла.
  • Самки тюленей вынашивают по одному малышу, который кормится матерью в течение трех месяцев.

Полярники снимали тюленков и просят дать им имена

По словам биологии 30-й УАЭ Зои Скорой, поскольку специфического пятна на животике ни у одного из малышей нет, похоже, что оба малыша — самки. Как и в прошлом году, первые тюленята вышли в свет на острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез, где находится наша станция.

Новорожденный тюленок

Чтобы не беспокоить мам, полярники в большинстве своем наблюдают за семьями из дрона. Кстати, таким образом они и смотрели за родами, очень сопереживая роженицам.

Тюленок с мамой

Любопытно, что каждая самка приводит одного ребенка. Вскармливание длится около трех месяцев.

Успешность размножения тюленей Ведделла сильно зависит от наличия морского льда, ведь именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение детенышей. С изменением климата, к сожалению, количество морского льда сокращается. Соответственно, условия для рождения «ведделят» ухудшаются.

Тюленок и мама

Украинские полярники традиционно предложили вместе выбрать имена для двух первенцев.

Варианты имен для тюленков

Пока самым оригинальным является комментатор, который предлагает назвать тюленков Леся и Оля — в честь Леси Украинки и Ольги Кобылянской. Также люди предлагают назвать малышей Крыжинка и Снежинка, Веснушка и Гаевка, Немезис и Фламинго (украинский дрон и ракета — ред.), Воля и Победа.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские полярники сняли на видео наглую сивку, которая отбирает еду у пингвина
Национальный антарктический научный центр
Сивка
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские полярники сделали уникальную запись "разговора" косаток
Национальный антарктический научный центр
Косатки
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ледяные "блинчики" и острые айсберги — украинские полярники поделились удивительными видами Антарктиды
Национальный антарктический научный центр
айсберг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?