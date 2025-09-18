Украинские полярники сняли новорожденных тюленят — фотографии малышей

Вчера украинские полярники увидели двух первых новорожденных тюленят Ведделла недалеко от станции "Академик Вернадский".
Главные тезисы
- Украинские полярники зафиксировали рождение первых новорожденных тюленят Ведделла на острове Винтер.
- Изменение климата и сокращение морского льда создают неблагоприятные условия для размножения тюленей Ведделла.
- Самки тюленей вынашивают по одному малышу, который кормится матерью в течение трех месяцев.
Полярники снимали тюленков и просят дать им имена
По словам биологии 30-й УАЭ Зои Скорой, поскольку специфического пятна на животике ни у одного из малышей нет, похоже, что оба малыша — самки. Как и в прошлом году, первые тюленята вышли в свет на острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез, где находится наша станция.
Любопытно, что каждая самка приводит одного ребенка. Вскармливание длится около трех месяцев.
Успешность размножения тюленей Ведделла сильно зависит от наличия морского льда, ведь именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение детенышей. С изменением климата, к сожалению, количество морского льда сокращается. Соответственно, условия для рождения «ведделят» ухудшаются.
Украинские полярники традиционно предложили вместе выбрать имена для двух первенцев.
