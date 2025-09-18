Украинские полярники сняли новорожденных тюленят — фотографии малышей

Полярники снимали тюленков и просят дать им имена

По словам биологии 30-й УАЭ Зои Скорой, поскольку специфического пятна на животике ни у одного из малышей нет, похоже, что оба малыша — самки. Как и в прошлом году, первые тюленята вышли в свет на острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез, где находится наша станция.

Новорожденный тюленок

Чтобы не беспокоить мам, полярники в большинстве своем наблюдают за семьями из дрона. Кстати, таким образом они и смотрели за родами, очень сопереживая роженицам. Поделиться

Тюленок с мамой

Любопытно, что каждая самка приводит одного ребенка. Вскармливание длится около трех месяцев.

Успешность размножения тюленей Ведделла сильно зависит от наличия морского льда, ведь именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение детенышей. С изменением климата, к сожалению, количество морского льда сокращается. Соответственно, условия для рождения «ведделят» ухудшаются.

Тюленок и мама

Украинские полярники традиционно предложили вместе выбрать имена для двух первенцев.

Варианты имен для тюленков