Украинские полярники сняли ледник с редкой природной аркой — видео

Украинские полярники с опытной станции "Академик Вернадский" сняли ледник с редкой природной аркой, напоминающей ледяной мост с тоннелем.
Главные тезисы
- Украинские полярники обнаружили и сняли видео удивительного ледника с редкой природной аркой в Антарктиде.
- Формирование природных арок на ледниках происходит под воздействием океанических волн, теплых течений и атмосферной эрозии.
"Ледяной мост" сняли на видео украинские полярники
Уникальную форму создали естественные процессы разрушения льда, рассказали в Национальном антарктическом научном центре.
По словам исследователей, такие арки обычно образуются в местах, где океанические волны и теплые течения размывают более слабые участки айсберга на границе воды и ледяной глыбы. Разрушение может происходить и под водой.
Сначала в леднике появляются трещины, которые со временем превращаются в гроты и пещеры, а затем — сквозные тоннели.
Полярники подчеркивают, что, несмотря на эффектный вид, такие арки свидетельствуют о быстром разрушении айсберга. Приближаться к ним или тем более проходить сквозь туннели крайне опасно, ведь ледяная структура может обрушиться в любой момент.
В Антарктике айсберги преимущественно откалываются от шельфовых ледников, образуя столообразные плавучие острова. Они имеют ровную горизонтальную поверхность и ровные стороны — как этот великан на видео.
