Украинские полярники сняли ледник с редкой природной аркой — видео

Украинские полярники с опытной станции "Академик Вернадский" сняли ледник с редкой природной аркой, напоминающей ледяной мост с тоннелем.

"Ледяной мост" сняли на видео украинские полярники

Уникальную форму создали естественные процессы разрушения льда, рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

По словам исследователей, такие арки обычно образуются в местах, где океанические волны и теплые течения размывают более слабые участки айсберга на границе воды и ледяной глыбы. Разрушение может происходить и под водой.

Сначала в леднике появляются трещины, которые со временем превращаются в гроты и пещеры, а затем — сквозные тоннели.

Дополнительно на формирование пустот влияет атмосферная эрозия: теплый воздух, ветер и дождь ускоряют таяние и расширяют трещины. Поделиться

Полярники подчеркивают, что, несмотря на эффектный вид, такие арки свидетельствуют о быстром разрушении айсберга. Приближаться к ним или тем более проходить сквозь туннели крайне опасно, ведь ледяная структура может обрушиться в любой момент.