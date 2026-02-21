Українські полярники зафільмували льодовик із рідкісною природною аркою — відео

“Крижаний міст” зняли на відео українські полярники

Унікальну форму створили природні процеси руйнування льоду, розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

За словами дослідників, такі арки зазвичай утворюються у місцях, де океанічні хвилі та теплі течії розмивають слабші ділянки айсберга на межі води й крижаної брили. Руйнування може відбуватися і під водою.

Спочатку в льодовику з'являються тріщини, які з часом перетворюються на гроти та печери, а згодом — на наскрізні тунелі.

Додатково на формування порожнин впливає атмосферна ерозія: тепле повітря, вітер і дощ прискорюють танення та розширюють тріщини.

Полярники наголошують, що попри ефектний вигляд такі арки свідчать про швидке руйнування айсберга. Наближатися до них або тим більше проходити крізь тунелі вкрай небезпечно, адже крижана структура може обвалитися будь-якої миті.