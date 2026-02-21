Українські полярники зафільмували льодовик із рідкісною природною аркою — відео

Українські полярники з дослідної станції "Академік Вернадський" зафільмували льодовик із рідкісною природною аркою, що нагадує крижаний міст із тунелем.
Головні тези:
- Українські полярники з дослідної станції зафільмували льодовик із унікальною природною аркою, яка нагадує крижаний міст із тунелем.
- Утворення рідкісних природних арок на льодовиках зумовлене процесом руйнування льоду під впливом океанічних хвиль, теплих течій та атмосферної ерозії.
- Наближення до арок на льоді може бути небезпечним, оскільки крижана структура може обвалитися будь-якої миті, що свідчить про швидке руйнування айсберга.
“Крижаний міст” зняли на відео українські полярники
Унікальну форму створили природні процеси руйнування льоду, розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.
За словами дослідників, такі арки зазвичай утворюються у місцях, де океанічні хвилі та теплі течії розмивають слабші ділянки айсберга на межі води й крижаної брили. Руйнування може відбуватися і під водою.
Спочатку в льодовику з'являються тріщини, які з часом перетворюються на гроти та печери, а згодом — на наскрізні тунелі.
Полярники наголошують, що попри ефектний вигляд такі арки свідчать про швидке руйнування айсберга. Наближатися до них або тим більше проходити крізь тунелі вкрай небезпечно, адже крижана структура може обвалитися будь-якої миті.
В Антарктиці айсберги переважно відколюються від шельфових льодовиків, утворюючи столоподібні плавучі острови. Вони мають рівну горизонтальну поверхню та рівні сторони — як цей велетень на відео.
