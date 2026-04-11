Украинские полярники сняли новые встречи с редкими китами

Украинские полярники встретили редких южных гладких китов. Численность этого вида в мире оценивается лишь около 13 тыс.

Ученые станции Вернадского встретили в океане южных гладких китов

Интересно, что за один день состоялось сразу две встречи с двумя разными южными гладкими китами.

Сначала ученые вышли в океан на поиски горбунов. Недалеко от «Вернадского» в проливе Пенола заметили странное явление. Казалось, будто посреди пролива появилась мель — на поверхности торчали глыбы, похожие на камни 🪨 Однако глубина здесь значительная, поэтому участок не мог так обмелеть.

Подойдя по лодке ближе, мы увидели гигантского кита. Сразу поняли, что это не горбун. У него не было характерного спинного плавника, кит был более массивным, а хвост — другой формы. Но рядом держался и горбатый кит, они с "великаном" ныряли и выныривали. Впрочем, больше дольше задерживался под водой, — вспоминает биолог 31-й экспедиции Кирилл Сулима.

Команда сделала фото и видео и определила вид южный гладкий кит. Он относится к подряду усатых китов и обитает в Южном полушарии.

Название «гладкий» получил из-за отсутствия спинного плавника. По поведению напоминает горбунов: довольно активный и имеет похожую вокализацию.

Район острова Галиндез, где расположена станция Вернадского, является южным пределом его распространения. В 1970-х советские китобои уничтожили основную часть популяции на территории Аргентины, в настоящее время вид постепенно восстанавливается.

Интересный факт: за белыми мозолями на голове (наростами плотной кожи) можно идентифицировать каждую особь южного кита — так же, как горбунов по узорам хвостов. Именно эти наросты и показались полярникам издалека.

Вторая встреча того дня состоялась позже, когда полярники снова отправились в Пенолу. Но это был другой южный гладкий кит. Ученые определили это по хвостовому плавнику. У кита, которого увидели впервые, одна часть пловца имела старую заживленную травму.

По словам биологии Оксаны Савенко, в предыдущих экспедициях наши исследователи регистрировали этих животных в районе Антарктического полуострова дважды. И тоже в апреле — в Антарктике это осень, для которой характерны большие скопления криля, привлекающие разных китов.