Украинские полярники сняли новые встречи с редкими китами

Украинские полярники встретили редких южных гладких китов. Численность этого вида в мире оценивается лишь около 13 тыс.
Главные тезисы
- Украинские полярники встретили редких южных гладких китов, численность которых в мире оценивается всего на 13 тысяч особей.
- Южные гладкие киты обитают в Южном полушарии и являются уязвимым видом из-за деятельности человека.
Интересно, что за один день состоялось сразу две встречи с двумя разными южными гладкими китами.
Сначала ученые вышли в океан на поиски горбунов. Недалеко от «Вернадского» в проливе Пенола заметили странное явление. Казалось, будто посреди пролива появилась мель — на поверхности торчали глыбы, похожие на камни 🪨 Однако глубина здесь значительная, поэтому участок не мог так обмелеть.
Команда сделала фото и видео и определила вид южный гладкий кит. Он относится к подряду усатых китов и обитает в Южном полушарии.
Название «гладкий» получил из-за отсутствия спинного плавника. По поведению напоминает горбунов: довольно активный и имеет похожую вокализацию.
Район острова Галиндез, где расположена станция Вернадского, является южным пределом его распространения. В 1970-х советские китобои уничтожили основную часть популяции на территории Аргентины, в настоящее время вид постепенно восстанавливается.
Интересный факт: за белыми мозолями на голове (наростами плотной кожи) можно идентифицировать каждую особь южного кита — так же, как горбунов по узорам хвостов. Именно эти наросты и показались полярникам издалека.
По словам биологии Оксаны Савенко, в предыдущих экспедициях наши исследователи регистрировали этих животных в районе Антарктического полуострова дважды. И тоже в апреле — в Антарктике это осень, для которой характерны большие скопления криля, привлекающие разных китов.
