Українські полярники зафільмували нові зустрічі з рідкісними китами

Українські полярники зустріли рідкісних південних гладких китів. Чисельність цього виду в світі оцінюється лише в близько 13 тис.
Головні тези:
- Українські полярники зустріли рідкісних південних гладких китів, чия чисельність у світі дуже обмежена.
- Вчені зафільмували дві зустрічі з різними представниками південних гладких китів під час експедиції.
Науковці станції Вернадського зустріли в океані південних гладких китів
Цікаво, що за один день відбулося одразу дві зустрічі з двома різними південними гладкими китами.
Спершу вчені вийшли в океан на пошуки горбанів. Неподалік «Вернадського», у протоці Пенола помітили дивне явище. Здавалося, ніби посеред протоки з’явилася мілина — на поверхні стирчали брили, схожі на каміння 🪨 Однак глибина тут значна, тож ділянка не могла так обміліти.
Команда зробила фото й відео та визначила вид — південний гладкий кит. Він належить до підряду вусатих китів і мешкає у Південній півкулі.
Назву «гладкий» отримав через відсутність спинного плавця. За поведінкою нагадує горбанів: доволі активний і має схожу вокалізацію.
Район острова Галіндез, де розташована станція Вернадського, є південною межею його поширення. У 1970-х радянські китобої знищили основну частину популяції біля Аргентини, нині вид поступово відновлюється.
Цікавий факт: за білими мозолями на голові (наростами щільної шкіри) можна ідентифікувати кожну особину південного кита — так само, як горбанів за візерунками хвостів. Саме ці нарости й здалися полярникам камінням здалеку.
За словами біологині Оксани Савенко, в попередніх експедиціях наші дослідники реєстрували цих тварин у районі Антарктичного півострова двічі. І теж у квітні — в Антарктиці це осінь, для якої характерні великі скупчення крилю, що приваблюють різних китів.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-