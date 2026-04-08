Українські полярники зазнімкували в Антарктиді незвичайну білу веселку
Українські полярники зазнімкували в Антарктиді незвичайну білу веселку

Українські вчені зі станції "Академік Вернадський" показали білу веселку та розказали про особливості цього природного явища.

  • Українські вчені зі станції "Академік Вернадський" показали білу веселку в Антарктиді та пояснили причини її виникнення.
  • Біла веселка у Антарктиді є результатом заломлення та розсіювання світла через дрібні краплі води, які створюють ефект відокремлення кольорів.

Біла веселка в Антарктиді: чому вона така

Світлини оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.

За словами науковців, веселка буває не лише різнокольоровою, а й білою. Це пов'язано із розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні.

У великих краплях відбувається поділ білого світла на різні кольори видимого спектра. Кожен пучок поширюється за своєю траєкторією, не змішуючись з іншими. Так веселка набуває яскравих барв.

Якщо ж краплі зменшуються, то світлові пучки змішуються (відбувається сильна дифракція). Тоді кольори стають менш вираженими аж до повного збліднення.

Іноді зовнішній край білої веселки може бути “пофарбований” у помаранчевий колір, а нижній — у фіолетовий.

За словами вчених, білу веселку також називають туманною, адже вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, який і складається зі згаданих мікрокрапельок.

