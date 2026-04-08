Українські полярники зазнімкували в Антарктиді незвичайну білу веселку

Українські вчені зі станції "Академік Вернадський" показали білу веселку та розказали про особливості цього природного явища.

Світлини оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.

За словами науковців, веселка буває не лише різнокольоровою, а й білою. Це пов'язано із розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні.

У великих краплях відбувається поділ білого світла на різні кольори видимого спектра. Кожен пучок поширюється за своєю траєкторією, не змішуючись з іншими. Так веселка набуває яскравих барв.

Якщо ж краплі зменшуються, то світлові пучки змішуються (відбувається сильна дифракція). Тоді кольори стають менш вираженими аж до повного збліднення.

Іноді зовнішній край білої веселки може бути “пофарбований” у помаранчевий колір, а нижній — у фіолетовий.

За словами вчених, білу веселку також називають туманною, адже вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, який і складається зі згаданих мікрокрапельок.